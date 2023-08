Trách nhiệm của lãnh đạo Bộ KH-CN trong vụ Việt Á?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố 38 bị can liên quan đến vụ Việt Á. Ngoài việc xử lý hình sự, C03 cũng làm rõ trách nhiệm của nhiều lãnh đạo, cán bộ liên quan như: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Huỳnh Thành Đạt, cựu thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Văn Tùng (mới nghỉ hưu).

Ông Chu Ngọc Anh khi còn đương chức

Theo kết luận điều tra, Cơ quan điều tra cho rằng đủ cơ sở xác định trong quá trình nghiệm thu, chuyển giao, thông tin tuyên truyền và khen thưởng đề tài nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm của Việt Á, một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo tại Bộ KH-CN đã có sai phạm. Cụ thể, các cá nhân tại bộ này đã tự ý đưa Công ty Việt Á tham gia phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu, sản xuất test xét nghiệm. Sau đó, Bộ này cũng khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho Việt Á không đúng đối tượng, thành tích, công trạng.

C03 nhận định bị can Chu Ngọc Anh, với vai trò Bộ trưởng KH-CN, dù biết rõ quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài thuộc Nhà nước, song vẫn để Bộ tổ chức họp báo, ra thông cáo báo chí về kết quả nghiên cứu và cấp phép kit test xét nghiệm là sản phẩm của đề tài cho Công ty Việt Á.

Bên cạnh đó, bị can Chu Ngọc Anh còn trực tiếp ký quyết định khen thưởng, ký tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen Công ty Việt Á và chỉ đạo thứ trưởng Trần Văn Tùng ký công văn gửi UBND TP HCM đề nghị giúp công ty được tặng Huân chương Lao động hạng ba. "Việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng này của Bộ là không đúng đối tượng, không đúng công trạng, thành tích"- kết luận nêu và cáo buộc bị can Chu Ngọc Anh có yếu tố vụ lợi, nhận 200.000 USD (tương đương hơn 4,6 tỉ đồng) do Phan Quốc Việt đưa.

Theo kết luận, ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ KH-CN từ ngày 12-11-2020, có chức năng nhiệm vụ quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của Bộ. Khi ông Đạt tiếp nhận chức vụ Bộ trưởng thì Bộ Y tế đã cấp số đăng ký lưu hành tạm thời test xét nghiệm cho Công ty Việt Á.

Theo C03, ông Huỳnh Thành Đạt không được đơn vị, cá nhân nào báo cáo về việc quản lý, xử lý kết quả đề tài nghiên cứu, chế tạo kit test xét nghiệm của Việt Á. "Vì vậy, ông Đạt không nhận thức được trách nhiệm của Bộ KH-CN trong việc quản lý, xử lý kết quả nghiên cứu đề tài nên không kiến nghị thu hồi số đăng ký lưu hành kit test xét nghiệm của Công ty Việt Á"- kết luận nêu và xác định trong quá trình chỉ đạo, điều hành Bộ KH-CN, ông Huỳnh Thành Đạt không được ai can thiệp, tác động cũng như không can thiệp, tác động hoặc thông đồng, thỏa thuận với bất kỳ đơn vị, cá nhân nào và không được lợi liên quan đến đề tài nghiên cứu, chế tạo kit test xét nghiệm của Việt Á.

Cựu thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Văn Tùng được ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Bộ KH-CN từ ngày 25-9 đến ngày 12-11-2020. Tuy nhiên, việc quản lý đề tài, xử lý kết quả nghiên cứu test xét nghiệm của Việt Á giai đoạn này vẫn thuộc trách nhiệm của ông Chu Ngọc Anh, bởi đến ngày 12-11-2020, Quốc hội mới miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ KH-CN đối với ông Chu Ngọc Anh.

Nhận định trong kết luận, Cơ quan điều tra cho rằng Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Trần Văn Tùng và các cá nhân liên quan việc quản lý đề tài, khen thưởng, thông tin tuyên truyền đề tài nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm có trách nhiệm liên quan "nhưng chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự". Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định về Đảng, chính quyền đối với những cá nhân trên.

