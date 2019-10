Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 07:00 AM (GMT+7)

Thời tiết một số tỉnh, thành phố dịp cuối tuần từ 1-3/11:

Sa Pa (Lào Cai): Mưa rải rác, sau trời hửng nắng. Đêm và sáng se lạnh. Nhiệt độ dao động 17-28 độ C.

Hải Phòng: Mưa rào rải rác, trời có lúc hửng nắng. Đêm và sáng se lạnh. Nhiệt độ dao động từ 19-26 độ C.

Nghệ An: Mưa vừa, có nơi mưa to và dông rải rác. Nhiệt độ dao động từ 18-26 độ C.

Nha Trang (Khánh Hòa): Mưa rào và dông rải rác, có lúc hửng nắng. Nhiệt độ dao động 25-29 độ C.

Đà Lạt (Lâm Đồng): Mưa rào rải rác, sau trời hửng nắng. Nhiệt độ dao động từ 15-24 độ C.