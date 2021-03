Cuộc sống của người đàn bà có “ngực dài quá rốn” giờ ra sao?

Thứ Năm, ngày 25/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Từng có bộ ngực khủng “dài quá rốn” nên việc sinh hoạt của chị Tuyên gặp nhiều khó khăn. 5 năm sau được phẫu thuật, cuộc sống của chị khiến nhiều người tò mò.

Chị Hà Thị Tuyên trước phẫu thuật

Sau 5 năm được phẫu thuật bộ ngực "khủng", cuộc sống của chị Hà Thị Tuyên (SN 1986, ở Tân Sơn, Phú Thọ) có nhiều sự thay đổi. Hiện tại chị đã xây được một căn nhà cấp 4 khang trang hơn nhà cũ.

“2 năm sau khi phẫu thuật, tôi có quay lại bệnh viện, bác sĩ còn không nhận ra tôi, chỉ đến khi tôi giới thiệu bác sĩ mới giật mình, ai cũng khen tôi béo lên, xinh gái hơn. Từ ngày phẫu thuật xong về tôi thấy khoẻ hơn, không phải đi viện nữa. Tuy nhiên, thời tiết thay đổi thì vết mổ của tôi hơi đau nhức. Khi nào có điều kiện tôi sẽ đi khám lại xem có phải phẫu thuật nữa không”, chị Tuyên nói.

Theo chị Tuyên, sau khi phẫu thuật được khoảng 6 tháng chị gửi 2 con nhờ bà ngoại chăm sóc để đi làm. Từ đó, chị đi làm giúp việc ở Vĩnh Phúc để lấy tiền nuôi 2 con. Mấy năm đi làm tích cóp được ít tiền, cuối năm 2019 chị Tuyên vay mượn thêm xây được ngôi nhà cấp 4 cho 3 mẹ con ở.

Nghĩ lại 5 năm trước, chị Tuyên nói, bản thân chị không nghĩ có thể sống được đến ngày hôm nay. Lúc chị lâm bệnh, 3 mẹ con chị rơi vào tình trạng kiệt quệ lại được cộng đồng ra tay giúp đỡ để nuôi con, ơn này chị chẳng bao giờ quên.

Ngôi nhà cũ của chị Tuyên giờ đã được đập đi xây lại thành ngôi nhà cấp 4 khang trang hơn.

“Khi tôi đi phẫu thuật được mọi người ủng hộ gần 100 triệu đồng để lo bỉm, sữa cho con. Mẹ con tôi được như ngày hôm nay là nhờ cộng đồng giúp đỡ, với tôi như vậy là mãn nguyện lắm rồi”, chị Tuyên nói.

Kể về cuộc sống hiện tại, chị Tuyên cho hay, con gái đầu của chị năm nay học lớp 6, còn cậu con trai út đã được 4 tuổi. Hai con ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, nghe lời bà và mẹ khiến chị rất vui. Chồng chị từ ngày bỏ đi cũng đã có gia đình mới, giờ chị chỉ muốn tập trung đi làm nuôi con.

Chị Tuyên cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chị phải nghỉ ở nhà từ Tết đến giờ. Dự định sắp tới chị Tuyên sẽ xuống Hà Nội xin vào một công ty làm để lấy tiền trả nợ và nuôi 2 con.

Tháng 2/2017, chị Hà Thị Tuyên trở nên nổi tiếng, thu hút sự chú ý của dư luận bởi chị có bộ ngực khủng “dài quá rốn”.

Bộ ngực này khiến chị Tuyên luôn phải sống trong khó khăn, bất tiện bởi phải mang theo bộ ngực khổng lồ. Từ lúc mắc phải căn bệnh lạ này, bộ ngực chị Tuyên ngày càng to và dài ra khiến việc đi lại, mặc đồ của chị càng trở nên khó khăn.

Chị Tuyên cho biết, khoảng giữa năm 2016, khi mang thai đứa con thứ hai, chị Tuyên phát hiện ra ngực của mình ngày càng chảy xệ và to bất thường. Mới đầu, chị ngĩ nghĩ do chửa đẻ nên tuyến vú phát triển là điều bình thường. Nhưng sau đó, ngực càng to ra, cơ thể bắt đầu bị đau dữ dội. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chị đành để vậy.

Cho đến khi không chịu đựng được nữa, chị thấy tình hình bệnh của chị đã nguy kịch nên gia đình đã vay mượn tiền để cho chị Tuyên nhập viện điều trị.

Được biết, chị Tuyên lấy chồng gần nhà vào năm 2008, một năm sau đó chị sinh cô con gái đầu lòng. Do quá trình sinh sống hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly hôn.

Sau đó, chị quen và bén duyên với anh H., quá trình yêu nhau, hai người thề non hẹn biển sẽ kết hôn. Thế nhưng, khi chị mang bầu bé thứ 2, cũng là lúc chị mắc phải căn bệnh phì tuyến vú sau sinh nở.

Khi hay tin chị bị bệnh anh H. cũng biệt vô âm tín, bỏ mặc vợ con từ lúc đó đến nay, không về thăm con, thăm vợ, chỉ gọi điện trao đổi qua điện thoại.

Ngay cả khi chị Tuyên xuống Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ chữa bệnh, 2 đứa con nhỏ một cháu 8 tuổi, một cháu 5 tháng chị cũng phải gửi gắm nhờ mẹ ruột của mình chăm sóc các con.

Sau khi câu chuyện của chị Tuyên được đăng tải, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến bệnh viện và nhà chị Tuyên để thăm hỏi, động viên và giúp đỡ mẹ con chị vượt qua lúc khó khăn. Còn chị Tuyên cũng được Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ tài trợ phẫu thuật tạo hình, cắt thu nhỏ vú miễn phí và trở lại với cuộc sống bình thường.

