Cuộc hội ngộ “đặc biệt” giữa 2 thầy giáo và sinh viên thoát khỏi đuối nước

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 00:30 AM (GMT+7)

Hơn 1 tháng sau khi được các thầy giáo cứu con mình thoát khỏi đuối nước, một gia đình ở Hà Nội đã tìm về Nghệ An để gặp mặt, gửi lời cảm ơn các thầy giáo đã cứu sống con mình trong không khí ấm cúng và ý nghĩa.

Cuộc hội ngộ đặc biệt giữa 2 thầy giáo với gia đình em Phạm Việt Hùng ở quê hương Nghệ An.

Ngày 12/11, chia sẻ với PV Infonet, thầy giáo Nguyễn Duy Trình (Giáo viên trường Tiểu học Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, ngày 9/11 vừa rồi, gia đình em Phạm Việt Hùng (ở Hà Nội) đã về quê Nghệ An chơi và thăm gia đình.

Theo thầy Trình, sau khi vào Nghệ An, chị Ma Thị Bích Thu cùng chồng và em Phạm Việt Hùng (sinh viên được thầy Trình và thầy Đồng Văn Nhân, Giáo viên trường THPT Phan Thúc Trực cứu khỏi đuối nước - PV) đã đến thăm gia đình của 2 thầy. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí rất ấm cúng và ý nghĩa. Sau khi được các thầy cứu con trai thoát khỏi đuối nước ở khu vực thác 7 tầng thuộc xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An) vào ngày 22/9. Ngày 27/9, chị Ma Thị Bích Thu (mẹ của em Phạm Việt Hùng, sinh viên năm thứ 3, Đại học Y Hà Nội) đã xúc động, gửi thư đến Sở GD&ĐT Nghệ An, cùng các thầy giáo lời biết ơn sâu sắc khi đã bất chấp nguy hiểm, cứu con trai chị khỏi đuối nước.

Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp và ý nghĩa tại huyện Yên Thành, Nghệ An.

Trong bức thư gửi Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, chị Ma Thị Bích Thu trình bày lại sự việc: Vào ngày 22/9, con trai chị cùng một nhóm sinh viên về thăm quê bạn và đến tham quan tại thác 7 tầng (thuộc xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Khi đang tham quan chụp ảnh, bỗng nghe bạn cùng đoàn kêu cứu, cháu Hùng đã cùng nhóm bạn nhảy xuống cứu bạn thì không may bị ngã xuống vùng thác sâu.

Trước tình huống đó, khi nghe nhóm các bạn trẻ kêu cứu, bất chấp nguy hiểm, thầy Đồng Văn Nhân đã lao mình xuống dòng nước chảy xiết, tìm vị trí và cứu được cháu Hùng đưa lên bờ.

Bức thư chị Bích Thu gửi lời cảm ơn Sở GD&ĐT Nghệ An và các thầy giáo cứu con trai thoát khỏi đuối nước.

Chị Thu chia sẻ trong bức thư: “Thật may mắn cho gia đình, cháu đã được cứu kịp thời. Với nỗ lực của thầy Đồng Văn Nhân và Nguyễn Duy Trình có nghiệp vụ sơ cứu nạn nhân đuối nước đúng đắn, khoa học giúp cháu thoát khỏi lưỡi hái tử thần, thở được lại và chuyển lên xe cấp cứu đến bệnh viện”.

Sau một tuần được chăm sóc tại bệnh viện, hiện sức khỏe của em Phạm Việt Hùng đã ổn định, trở lại sinh hoạt và học tập bình thường.

“Hôm nay, sau khi cháu ra viện, gia đình tôi đã rất hạnh phúc vì biết tên của 2 thầy giáo đã cứu con trong tình huống nguy hiểm đó. Tôi viết bức thư này, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy: Đồng Văn Nhân, thầy Nguyễn Duy Trình. Cảm ơn các thầy giáo: Người thầy đã sinh ra con tôi lần thứ hai!”, chị Thu xúc động bày tỏ trong bức tâm thư.

Các thầy giáo cố gắng đưa em Hùng lên bờ giữa dòng nước sâu, chảy xiết.

Chị Bích Thu cũng gửi lời cảm ơn đến Ngành giáo dục Nghệ An đã tuyển chọn, rèn luyện được những giáo viên có tài, có đức, là tấm gương sáng cần nhân rộng không chỉ cho ngành mà cho cả xã hội.

Ghi nhận hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã có Quyết định tặng Giấy khen cho thầy Đồng Văn Nhân (Giáo viên trường THPT Phan Thúc Trực) và thầy Nguyễn Duy Trình (trường Tiểu học Hùng Thành, huyện Yên Thành).

Bên cạnh đó, Ban giám hiệu Trường THPT Phan Thúc Trực và Trường Tiểu học Hùng Thành đã tổ chức tuyên dương, tặng giấy khen cho 2 thầy giáo vì có hành động dũng cảm, cứu người thoát khỏi đuối nước.

