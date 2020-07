“Cung đường chết chóc” ở Bình Thuận và những vụ ô tô đối đầu thảm khốc

Chỉ 50km tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đến giáp tỉnh Đồng Nai lại là “cung đường chết chóc” vì tai nạn giao thông liên tục xảy ra, đã cướp đi mạng sống của hàng chục người.

"Cung đường tử thần"

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, từ năm 2015 đến nay, trên đoạn đường này đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông, khiến nhiều người tử vong và bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc vào rạng sáng 21/7 giữa xe khách 16 chỗ và xe tải khiến 8 người chết

Mới đây nhất là rạng sáng 21/7, xe tải BKS: 79N-0315 do Phan Thanh Tùng (SN 1991 quê tỉnh Khánh Hoà) điều khiển, trên xe có Phạm Văn Tâm (SN 1976, quê Khánh Hoà) lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng Đồng Nai đi Phan Thiết. Khi đến Km1767 Quốc lộ 1 (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đối đầu với xe khách BKS: 86B-010.87 do Lê Thanh Trúc (SN 1972, tỉnh Bình Thuận) điều khiển trên xe chở 13 người lưu thông hướng Phan Thiết đi Đồng Nai.

Vụ tai nạn làm 8 người chết, 7 người bị thương. Nguyên nhân xác định ban đầu do xe ô tô khách biển số 86B-010.87 đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông.

Xe tải cũng bị biến dạng sau tai nạn.

Cách đây không lâu, vào khuya 16/7/2019, xe khách giường nằm do tài xế Trần Văn Bộ (33 tuổi, Phú Yên) điều khiển, lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Phú Yên. Khi đến Km 1736 + 600 trên Quốc lộ 1 (thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đã va chạm trực diện với xe tải do tài xế Lê Văn Duy (43 tuổi, trú Ninh Thuận) điều khiển, đang lưu thông theo chiều ngược lại. Tai nạn xảy ra khiến cả hai tài xế đều tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện cấp cứu, 11 người bị thương.

Khuya 16/7/2019, xe khách giường đối đầu với xe tải tại Km 1736 + 600 trên Quốc lộ 1 (thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam) khiến 2 tài xế tử vong.

Cả 2 phương tiện xe khách giường nằm và xe tải đều bị biến dạng sau khi đối đầu

Trước đó, rạng sáng 21/6/2016, trên Quốc lộ 1 (đoạn km1722+150 qua thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam) xe container do tài xế Huỳnh Quốc Việt (quê Phú Yên) điều khiển thì xảy ra đối đầu với xe tải do tài xế Phan Văn Đến (30 tuổi, ngụ TP.HCM). Cú đối đầu kinh hoàng khiến xe container lật ngang, riêng xe tải quay đầu ngược lại. Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải Đến và phụ xe container Huỳnh Như Ý (quê Phú Yên) tử vong tại hiện trường.

Rạng sáng 21/6/2016, trên Quốc lộ 1 (đoạn km1722+150 qua thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam) xe container đối đầu với xe tải do tài xế Phan Văn Đến (30 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển khiến tài xế Đến và phụ xe container Huỳnh Như Ý (quê Phú Yên) tử vong tại hiện trường.

Rạng sáng 22/5/2016, xe khách hãng Sơn Quy lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc, khi đến km 1730+300 thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam thì vượt ô tô tải chạy cùng chiều. Khi vượt qua khỏi đầu xe tải, xe Sơn Quy đã đâm trực diện vào phần đầu, góc bên trái của xe khách Phương Trang lưu thông chiều ngược lại làm hai xe quay ngang, chắn lòng đường. Hậu quả, vụ tai nạn liên hoàn làm hai xe khách và xe tải cháy khiến 13 người tử vong, 39 người khác bị thương.

Cách đó vài tuần, lúc 5h30 ngày 9/5/2016 đã xảy ra va chạm giữa 2 xe tải làm 2 người thiệt mạng.

Rạng sáng 22/5/2016, tại km 1730+300 thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam xảy ra tai nạn giữa xe khách Sơn Quy xe tải và xe Phương Trang khiến các phương tiện bốc cháy.

Hậu quả, vụ tai nạn làm hai xe khách và xe tải cháy khiến 13 người tử vong, 39 người khác bị thương.

Trước đó, vào ngày 9/2/2015, xe khách do tài xế Nguyễn Thanh Tiến (32 tuổi, quê Nghệ An) cầm lái chạy trên quốc lộ 1 hướng TP.HCM - Hà Nội. Khi đến đoạn km 1726+700 quốc lộ 1 (huyện Hàm Thuận Nam) đã va chạm với ô tô khách 86B do tài xế Ngô Minh Kiệt (35 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển chạy hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến 10 hành khách đi trên 2 xe chết tại chỗ, 9 nạn nhân bị thương.

Ngày 12/11/2015, tại km1729 tiếp tục xảy ra tai nạn giữa xe container và 2 xe máy khiến 2 người chết.

Tài xế ám ảnh mỗi khi đi qua

Người dân địa phương cho biết, ngoài lý do các tài xế ô tô vi phạm luật giao thông, một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khốc là do mặt đường Quốc lộ 1 hẹp, không có dải phân cách giữa, xe gắn máy và các loại xe thô sơ khác đi chung làn xe cơ giới nên thường xảy ra đối đầu giữa các phương tiện.

Ghi nhận của PV, tại khu vực huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Tân mặt đường hẹp. Vào giờ cao điểm cũng như không cao điểm dòng phương tiện nối đuôi nhau lưu thông và rất nhiều phương tiện lấn tuyến vượt ẩu gây mất an toàn. Trên đoạn đường 50km này có nhiều dốc, khúc cua gắt.

“Là tài xế xe khách chạy thường xuyên ở đoạn đường này nhưng mỗi lần lái xe qua đây tôi đều có ớn lạnh vì đường hẹp, đoạn đường có khúc cua gắt lại không có dải phân cách cứng ở giữa nên sợ đối đầu lắm”, tài xế Nguyễn Văn Minh (quê Bình Định) chia sẻ.

“Tôi đã nhiều lần lái xe trên Quốc lộ 1 và rất thận trọng khi qua đoạn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ở đây dải phân cách ở giữa lắp cho có chỉ được vài km. Biết bao nhiêu vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên cung đường này và cần lắm trách nhiệm của Bộ, Ban, ngành và địa phương”, anh Tứ Quý một người dan bức xúc.

50km tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đến giáp tỉnh Đồng Nai mặt đường hẹp, không có dải phân cách giữa và có nhiều khúc cua gắt nên tai nạn thường xuyên xảy ra.

Ông Lê Tuấn Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết đoạn Quốc lộ 1 qua huyện Hàm Tân là địa bàn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy trong điều kiện cho thực hiện được việc mở rộng 4 làn đường thì các cơ quan Trung ương cần quan tâm và để lắp đặt dải phân cách giữa để hạn chế tai nạn.

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ GTVT, nhìn nhận việc hạ tầng tuyến đường khu vực xảy ra tai nạn xuống cấp, làn đường chỉ 12 – 13m đã ảnh tác động đến vụ tai nạn. Ngoài ra, không thể bỏ qua nguyên nhân do các tài xế cầm lái. Về vấn đề hạ tầng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết sẽ phối hợp với các bên đẩy nhanh tiến độ xây dựng cao tốc Bắc – Nam đoạn Dầu Giây – Phan Thiết để giảm tải giao thông qua đoạn Hàm Tân.

