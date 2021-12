Cục Thi hành án dân sự TP.HCM nói về vụ ném "bom xăng" ở Phú Nhuận

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ kiểm tra Sau khi đưa được người ra khỏi căn nhà nêu trên, Công an TP, công an quận và Công an phường 7 đã ghi nhận vụ việc, thu giữ một số vật chứng để điều tra theo quy định. Đến 12 giờ 30, công việc khám nghiệm hiện trường đã thực hiện xong và bàn giao lại cho Chi cục THADS quận Phú Nhuận tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Chi cục THADS quận Phú Nhuận đã thực hiện việc bốc xếp đồ đạc, đóng gói, liệt kê tài sản và vận chuyển về kho mà chi cục đã thuê. Đến 14 giờ cùng ngày đã thực hiện xong việc bàn giao tài sản là căn nhà trống có địa chỉ 64C Nguyễn Lâm cho đại diện người được THA là bà Lê Thị Hữu Xuân. Lãnh đạo Cục THADS TP đã phối hợp với lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Phú Nhuận, Chi cục THADS quận Phú Nhuận đến trực tiếp bệnh viện đang điều trị những người bị thương để thăm hỏi, động viên. Cục THADS TP đã yêu cầu Chi cục THADS quận Phú Nhuận báo cáo chi tiết quá trình tổ chức THA và giao toàn bộ hồ sơ THA để Cục THADS TP kiểm tra. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.