Tổng Bí thư: Xuyên tạc chống tham nhũng thành “đánh nhau chính trị” là rất nguy hiểm!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 13-5 lưu ý còn rất nhiều vụ việc đang tiếp tục làm với tinh thần “không đánh ai trong nội bộ”, “ai sai thì phải xử”; cảnh báo xuyên tạc chống tham nhũng thành "đánh nhau chính trị" là rất nguy hiểm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng tổ đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp tục tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ vào chiều 13-5.

Cử tri Đặng Đức Quy (phường Phú Thượng) chia sẻ trong những ngày này, cử tri cả nước rất quan tâm đến diễn biến của công cuộc chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự chuyển hoá, tự diễn biến.

"Những kết quả bước đầu trong việc xử lý một số vụ án trọng điểm vừa qua đã lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng, làm ấm lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc chống tham nhũng, không có vùng cấm, bình đẳng trước pháp luật" - cử tri Đặng Đức Quy bày tỏ.

Tổng Bí thư cho hay đang tiếp tục tiến hành nhiều vụ việc chống tham nhũng - Ảnh: CTV

Tuy nhiên, cử tri Quy cho rằng tình trạng một số tướng lĩnh của Bộ Công an vừa bị khởi tố và bắt tạm giam đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ngay cả ở những lĩnh vực cao nhất kiểm soát tội phạm quốc gia, nếu không có cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu thì cũng khó tránh khỏi sự tha hoá quyền lực.

"Điều nguy hiểm là người đứng đầu cơ quan cảnh sát điều tra quốc gia lại là người bảo kê cho tội phạm vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Người đi thanh tra, đại diện cho công lý lại bị cám dỗ bởi những vật chất. Hỏi rằng có giữ được cán cân công lý hay không, nhân dân biết tin vào đâu?" - ông bức xúc nêu ý kiến.

Cử tri Đỗ Văn Hạnh (Thuỵ Khuê) cảnh báo kẻ thù tham nhũng là những cá nhân, đảng viên có chức có quyền, nắm tiền, chi phối điều hành, quản lý đất nước, xã hội. Cho nên, chống tham nhũng là đánh vào những cán bộ đảng viên thoái hoá biến chất, suy đồi đạo đức, lối sống. Đây là việc làm khó khăn và phức tạp.

Ông cũng chỉ rõ tội phạm trong lĩnh vực công an, quân đội làm uy tín của Đảng bị xói mòn, làm mất lòng tin đối với Đảng, chế độ. "Đảng, nhân dân ta cho rằng lực lượng công an, quân đội rất quan trọng, là thanh kiếm, là lá chắn bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân, chế độ. Kẻ thù tham nhũng xuất hiện ngay trong lực lượng này là nỗi đau của Đảng, của công an, lực lượng vũ trang. Tới đây phải siết chặt, làm trong sạch hai lực lượng này" - cử tri Đỗ Văn Hạnh đề nghị.

Ghi nhận và chia sẻ với các ý kiến cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng tình với quan điểm chống tham nhũng là chống giặc nội xâm và là cuộc chiến rất khó khăn, phức tạp.

Theo Tổng Bí thư, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng không phải bây giờ mới thực hiện mà đã có từ lâu, kể cả thời chiến và thời bình, nhưng ở các mức độ khác nhau. "Trước đây, chúng ta cũng đã làm nhưng chưa thành phong trào hoặc chưa công khai ra. Còn giờ đã thành phong trào, thành xu thế trong toàn xã hội, không ai có thể cưỡng được không ai có thể đứng ngoài cuộc" - Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ với một số cử tri rằng có những ý kiến lo lắng, băn khoăn chống tham nhũng, xử lý cán bộ như vừa qua thì làm mất uy tín của cán bộ, đảng viên. Song, theo Tổng Bí thư, bao che cho cán bộ mới chính là làm mất uy tín của Đảng, làm cán bộ hư hỏng. "Bây giờ không thể không công khai và như tôi nói công khai là thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương. Phải phanh phui nó ra, cắt bỏ nó đi thì mới chống được tệ nạn" - Tổng Bí thư nói thêm.

Đáng lưu ý, Tổng Bí thư cũng thông tin tới các cử tri rằng còn rất nhiều vụ việc chống tham nhũng tiếp tục phải làm theo chương trình, kế hoạch vạch sẵn. Tinh thần là làm từng bước chắc chắn, làm để củng cố niềm tin, làm để giữ ổn định, không phải làm để nội bộ có tình trạng lục đục.

"Bên ngoài xuyên tạc phe nọ đánh phe kia. Chẳng hạn như nói đây là "đánh nhau về chính trị" chứ không phải chống tham nhũng. Nghe như thế là nguy hiểm! Không đánh ai trong nội bộ. Ai sai thì phải xử nhưng tốt nhất là tiếp thu, tay nhúng chàm rồi thì gột rửa đi" - Tổng Bí thư lưu ý.