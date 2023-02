Cảnh sát lên tiếng vụ người phụ nữ đi xe đạp va quẹt với ô tô nhưng bị nói dàn cảnh ăn vạ

Hình ảnh vụ va chạm giao thông giữa xe đạp do bà V điều khiển và ô tô

Ngày 23/2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, Đội CSGT Nam Sài Gòn của đơn vị phối hợp với Công an phường Tân Thuận, quận 7 đã làm việc với người thân của người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều quẹt ô tô gây “bão” mạng.

Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn

Theo PC08 ngày 19/2, trên trang mạng xã hội Tiktok có đăng tải một đoạn video về vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa 1 xe ô tô màu đen và 1 xe đạp màu hồng. Trong video cũng ghi nhận rõ hình ảnh người điều khiển xe đạp màu hồng đã lưu thông ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh, từ đó dẫn đến vụ tai nạn nêu trên.

Căn cứ thông tin hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội Tiktok, Đội CSGT Nam Sài Gòn, Phòng CSGT ĐB-ĐS đã phối hợp với Công an phường Tân Thuận Tây, Quận 7 xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó, xác định được người phụ nữ điều khiển xe đạp màu hồng là bà V (sinh năm: 1976; quê ở Vĩnh Long; hiện đang cư ngụ tại Quận 7). Đồng thời, mời bà V đến làm việc tại trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây, Quận 7. Tuy nhiên, do bà V không biết chữ và sau vụ việc đã về quê nên đã ủy quyền lại cho anh Đ là con ruột của bà để cùng phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Ngày 21/2, tại Công an phường Tân Thuận Tây, anh Đ cho biết do mẹ mình làm việc nhiều, khi điều khiển xe đạp ngoài đường phát sinh vấn đề về sức khỏe dẫn đến đi ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh và xảy ra va chạm với xe ô tô biển số 51G-648... Sau va chạm, bà V bị trầy xước nhẹ, xe ô tô bị trầy xước sơn nhẹ. Bà V cũng đã nhận thức được hành vi của mình là sai nên cả hai bên đã tự ý thương lượng thống nhất giải quyết với nhau (không bên nào bồi thường bên nào) và đi về nhà. Sự việc không đúng như trên các trang mạng xã hội đăng tải có nói là bà V đòi bồi thường thiệt hại.

Tại buổi làm việc, anh Đ cũng cho biết hiện tại tình trạng sức khỏe của mẹ anh là V đã khỏe, ổn định. Anh Đ cũng nhận thức được hành vi của mẹ mình là sai và thay mặt mẹ giải quyết vụ việc.

