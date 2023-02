CSGT nứt hộp sọ sau cú tông của nam thanh niên

Ngày 7/2, Cục CSGT cho biết, vào khoảng 20h58 ngày 6/2, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, trấn áp tội phạm do Thiếu tá Đào Văn Hùng, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai làm tổ trưởng.

Nam thanh niên đâm thẳng vào CSGT

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km 39+900, Quốc lộ 4E, thuộc tổ 8, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cảnh sát phát hiện một xe mô tô, biển số Lào Cai do Kiều Tiến Tâm (SN 1994) điều khiển chở phía sau Vũ Quang Vinh (SN 1993, cả hai đều ở Lào Cai) đi hướng phường Bình Minh - phường Kim Tân có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Lúc này, cán bộ CSGT Quách Văn Trường ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Quá trình kiểm tra, người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga đâm thẳng xe vào cán bộ CSGT khiến CSGT bị hất văng, ngã xuống lòng đường. Hậu quả, anh Trường bị đa chấn thương, nứt hộp sọ, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Cảnh sát xác định, Tâm có nồng độ cồn trong hơi thở mức 0,303mg/lít khí thở. Hiện Công an TP.Lào Cai đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/csgt-nut-hop-so-sau-cu-tong-cua-nam-thanh-nien-a592635.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/csgt-nut-hop-so-sau-cu-tong-cua-nam-thanh-nien-a592635.html