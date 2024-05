CSGT Hậu Giang phạt nồng độ cồn 25 công chức, viên chức, có cả bí thư huyện

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã tập trung xử lý rất quyết liệt các vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Đặc biệt, đối với vi phạm nồng độ cồn, lực lượng đã xử lý “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Từ đó, tạo thói quen người tham gia giao thông khi đã uống rượu bia, thì không lái xe

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hậu Giang đã tập trung xử lý rất quyết liệt các vi phạm giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: CAHG

Trên thực tế, lực lượng CSGT đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn là công chức, viên chức, nhà báo... Cũng có trường hợp đang là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện... cũng bị lực lượng CSGT lập biên bản, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Thống kê trong năm 2023, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đã xử phạt, xử lý 25 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo tất cả cán bộ, chiến sĩ ký cam kết tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia, không can thiệp vào công tác xử lý vi phạm của lực lượng CSGT.

Cũng theo Công an tỉnh Hậu Giang, việc lực lượng CSGT ra quân xử lý quyết liệt hành vi vi phạm về nồng độ cồn đã được người dân địa phương đồng tình ủng hộ cao. Điều này góp phần bảo đảm trật tự, ATGT, hạn chế tai nạn giao thông, phòng ngừa nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác do người uống rượu, bia say gây ra, như: đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đua xe, lạng lách, đánh võng...

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội cũng có không ít các thông tin sai lệch đối với việc tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Đối với các quan điểm sai lệch này, Công an tỉnh Hậu Giang khẳng định: “Đây là những luận điệu với chủ đích xuyên tạc, chống đối, chia rẽ của các thế lực thù địch, cũng như những quan điểm tiêu cực mang tính cá nhân của một bộ phận người vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Những nhận thức sai lệch ấy có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật”.

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, việc lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm răn đe, kịp thời xử lý những trường hợp đã sử dụng rượu, bia mà vẫn tham gia giao thông, từ đó, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, ATGT và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của toàn thể người dân.

