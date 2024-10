CSGT Hà Nội kiểm tra đột xuất nhà xe trong trường, phát hiện nhiều xe máy của học sinh

Lực lượng CSGT Hà Nội đã phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức 142 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đến 129.108 học sinh và 11.077 giáo viên các cấp học. Ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông với 43.092 học sinh. Xây dựng 44 mô hình cổng trường an toàn giao thông. Trao tặng 1.124 mũ bảo hiểm và nhiều vật phẩm khác cho các em học sinh.