Công nhân vụ nổ nhà máy gỗ: 'Lửa như quả cầu phụt xa hàng chục mét'

"Ngọn lửa bùng lên bất ngờ như đổ nước vào chảo dầu đang sôi trên bếp", anh Pha, 39 tuổi, nhớ lại thời điểm vụ nổ tại Công ty TNHH Một thành viên Gỗ Hoàng Thông ở Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên vào chiều 6/7, khiến 9 công nhân bỏng nặng. Một ngày sau sự cố, anh Pha còn đau rát, chân tay, mặt phải quấn băng do bỏng khi điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Anh Tăng Sô Pha bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, sáng 7/7. Ảnh: Đình Văn

Anh Pha cho biết vào làm công nhân tại công ty Hoàng Thông từ đầu năm với công việc dọn dẹp xưởng, hút bụi, mùn cưa từ quá trình làm gỗ. Công việc bắt đầu 7h30 đến 16h30 hàng ngày với mức lương khoảng 7 triệu đồng. Sau giờ nghỉ trưa hôm qua, nam công nhân bắt đầu hút bụi gỗ ở sàn, dọn vệ sinh.

Hệ thống hút bụi gồm có máy hút bụi cao gần 20 m hình trụ nối với nhà chứa hình hộp bụi rộng khoảng 20 m2. Ở nhà chứa bụi có một cửa ra vào thu gom bụi gỗ. Trên máy hút bụi có một đường ống chia làm ba vòi hút, khi làm việc nam công nhân sẽ kéo vòi này đi xung quanh để hút mùn cưa.

Anh Pha kể khi đang cầm vòi hút cách hệ thống khoảng 5 m thì thấy khói bụi bay ra mịt mù, sau đó lửa bốc lên từ cửa ra vào nhà chứa bụi. Lúc này anh cùng đồng nghiệp (nhóm công nhân bảo trì hệ thống) lấy vòi nước xịt vào đám cháy nhưng bất ngờ lửa bùng lên dữ dội, tạo tiếng nổ lớn. Lửa phụt ra như hình quả cầu táp tới làm cháy quần áo, anh Pha bị bỏng rát, bỏ chạy ra ngoài. "Quần áo bị nung chảy dính vào da thịt tôi rất đau rát", anh nói.

Sau khi xảy ra vụ nổ, nhiều đồng nghiệp của anh đầy thương tích, la hét được những người ở công ty đưa đi cấp cứu. Theo nam công nhân, có khả năng do động cơ của máy hút bụi bị chập điện gây cháy lan xuống nhà chứa mùn cưa.

Anh Ngô Văn Ái kể lại khoảng khắc nổ ở nhà máy. Ảnh: Phước Tuấn

Nằm bên cạnh anh Sô Pha, anh Ngô Văn Ái, 33 tuổi, quê An Giang nói, may mắn khi bị thương nhẹ hơn so với các đồng nghiệp. Anh cho biết vào làm công ty gỗ gần 3 năm ở khâu lắp ráp sản phẩm bàn ghế, tủ gỗ. Chiều qua, khi đang làm ở khu vực các lò hút bụi chừng 100 m, anh nghe mọi người hô hoán có cháy ở lò nên chạy sang hỗ trợ.

"Tôi lấy vòi nước và hỗ trợ phụ cầm vòi phía sau. Đang xịt nước vào để dập thì lửa theo bụi bốc ra ngoài cả chục mét, quá bất ngờ nên anh em không xử lý kịp", anh Ái nói.

Theo anh Ái, lửa từ mùn cưa táp ra ngoài quá nhanh khiến nhiều công nhân bị bỏng nặng. "Tôi đứng cách cửa lò cũng mười mấy mét song vẫn bị bỏng, còn những người cầm vòi phía trước đều bị nặng, được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy", anh Ái nói.

Bồn chứa bụi gỗ nhà máy bị nổ, lửa khói bao trùm cả khu vực bên ngoài, chiều 6/7. Ảnh: Thái An

Trong khi đó, anh Trần Phạm Thi, 26 tuổi, quê Quảng Bình, bị bỏng ở tay sau sự cố. Vào làm ở công ty hơn một năm ở công đoạn cắt gỗ thành phẩm bên cạnh lò hút bụi, anh cho biết đây là lần đầu tiên thấy máy bị sự cố. Lúc phát hiện khói bên trong máy hút bụi, nhiều người dùng vòi xịt nước vào nhưng không hiệu quả. "Lửa bùng ra trong diện tích rộng và xa nên mọi người không kịp phản ứng, chỉ biết la hét vì sức nóng táp vào người", anh Thi nói.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, vào lúc 12h30 ngày 6/7, tại xưởng sản xuất của Công ty gỗ Hoàng Thông xảy ra cháy. Lúc này ở xưởng có 4 công nhân bảo trì máy móc, đã cùng hơn 20 người kéo dây và bơm nước tưới phía trên nóc bồn chứa mùn cưa. Chừng vài phút lửa phụt mạnh phía dưới bồn, kèm tiếng nổ khiến 9 người bị thương. Trong đó, 4 người bỏng nặng trên 50% diện tích cơ thể (ba người nhóm công nhân bảo trì) được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Những công nhân còn lại bị bỏng vùng mặt, tay, chân đang được điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Khu vực xảy ra vụ nổ bồn chứa bụi. Đồ hoạ: Đăng Hiếu

Ông Trịnh Đức Tài, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, cho hay qua xác minh ban đầu, vị trí xảy ra tai nạn lao động là khu vực hệ thống bồn hút bụi có chiều ngang 4,5 m, cao 19 m, dài 13 m. Bồn phía trên có chiều ngang 3 m, dài 6 m, cao 5 m. Khi thấy cháy ở hệ thống, nhóm công nhân tìm cách dập lửa đã xảy ra nổ. Hiện, các cơ quan chuyên môn tìm nguyên nhân sự cố.

