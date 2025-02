Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với 1 đơn vị và 3 địa phương

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1917 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1917, phát biểu tại hội nghị công bố. Ảnh: TTXVN Tại Hội nghị, Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ mỗi địa phương cần triển khai theo các nội dung đã được triển khai. Do công việc nhiều nên các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cần xác định những trọng tâm và quyết tâm trong triển khai thực hiện. Các địa phương cần chỉ rõ được tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương trong thực tiễn hiện nay. Cụ thể là về những nội dung đã làm được, những vấn đề chưa làm được và đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, để Trung ương lấy đó làm cơ sở, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc. Về sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của những người đứng đầu của cấp ủy, bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ; trân trọng sự cống hiến của những cán bộ, người lao động nghỉ công tác theo Nghị quyết 18.