Công bố lịch trình, nơi ca nhiễm Covid-19 thứ 31 từng ăn ở

Thứ Ba, ngày 10/03/2020 17:06 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã xác định được quá trình di chuyển, địa điểm lưu trú, tham quan, ăn uống của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 31 và những người tiếp xúc.

Du khách người Anh đã bị cách ly sau khi bị phát hiện dương tính với Covid-19. (Ảnh minh họa)

Ngày 10/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo kết quả xác minh trường hợp du khách người Anh là ông N.K (49 tuổi) dương tính với Covid-19 tại Quảng Nam.

Theo báo cáo quá trình nhập cảnh, lưu trú và di chuyển của ông N.K tại Việt Nam như sau:

- Ngày 2/3: Hành khách nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài - Hà Nội trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17 mắc bệnh Covid-19 và cư trú tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole - Hà Nội;

- Ngày 4/3: đến Hạ Long, Quảng Ninh du lịch, đi quanh Vịnh Hạ Long trên thuyền Violet;

- Ngày 5/3:

+ 19h40: Đáp xuống sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN185 từ Hà Nội-Đà Nẵng (ghế 2D)

+ 20h40: Di chuyển đến khách sạn Nam Hải Điện Dương, Điện Bàn trên xe của Công ty Lữ hành EXO ( Lái xe tên Huy và Hướng dẫn viên tên Phan Thị Hồng Ánh đều sống tại thành phố Đà Nẵng đi trên xe biển số 43B-045.89);

+ Khi đến khách sạn, tiếp xúc gần có 3 người, gồm: Ông Phạm Cường đón hành khách đến quầy tiếp đón; ông Nguyễn Minh Nhật (lễ tân) để làm thủ tục nhận phòng; ông Nguyễn Thanh Hai (nhân viên hành lý) đưa khách về phòng số 2450 và hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong phòng;

+ 21h00: Khách di chuyển từ phòng đến khu vực ăn tối, tiếp xúc gần có 2 người, gồm: Ông Phạm Cường chở khách từ phòng đến cafe Nam Hải để ăn tối; bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh là người trực tiếp phục vụ.

+ Sau đó, khách về phòng ngủ, không có tiếp xúc với người nào khác.

- Ngày 6/3:

+ 8h00: Khách tự đến cafe Nam Hải để ăn sáng, tiếp xúc gần có 2 người, gồm: Bà Trần Thị Linh là nhân viên phục vụ; bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh là nhân viên dọn bàn.

+ 10h00: Ăn trưa tại nhà hàng Trưa Hoa Hiên (35 Trần Quang Khải, phường Cẩm Châu, TP.Hội An) do Lái xe Huy và hướng dẫn viên Phan Thị Hồng Ánh đưa đi.

+ Sau đó vào tham quan các điểm tại TP.Hội An: Phố cổ Hội An, Hội quán Quảng Đông, nhà cổ Tấn Ký, bảo tàng văn hóa dân gian, xem nhạc tại 66 Bạch Đằng và mua sắm tại cửa hàng may Yaly;

+ Trong lúc khách đi thì có nhân viên dọn phòng đến dọn và nhân viên phục vụ thêm nước vào tủ lạnh.

+ Đến tối cùng ngày, khách tự ăn tối tại phòng: Tiếp xúc gần là Ông Nguyễn Văn Vĩ phục vụ.

- Ngày 7/3: Ăn sáng tại phòng: tiếp xúc gần là Ông Nguyễn Văn Vĩ phục vụ. Sau đó, ông N.K cách ly tuyệt đối tại phòng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, ngày 9/3, sau khi có thông tin ông N.K dương tính với Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo đơn vị liên quan khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực khách sạn nơi bệnh nhân lưu trú. Bệnh nhân mắc Covid-19 được đưa đến Bệnh viện Trung Ương Huế để cách ly điều trị theo đúng quy định.

16 trường hợp tiếp xúc gần ở Quảng Nam được cách ly tập trung tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Rà soát các trường hợp tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần để đưa vào diện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

