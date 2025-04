Công an xã ở Hà Nội làm thủ tục đăng ký ô tô, quy trình nhanh bất ngờ

Công an Hà Nội tiếp nhận 880 trường hợp cấp, đổi giấy phép lái xe/ngày Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, từ ngày 1/3, Công an TP tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe trên địa bàn. Đến nay, công an TP đã tiếp nhận 100GB dữ liệu (khoảng 4,5 triệu bản ghi) và hồ sơ có liên quan, bảo đảm công tác cấp giấy phép lái xe không bị gián đoạn. Đơn vị cũng thành lập Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe thuộc Phòng CSGT Hà Nội, tổ chức tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho 109 cán bộ, chỉ huy phòng, bố trí 32 điểm tiếp nhận hồ sơ.

"Tính đến ngày 26/3, đã tiếp nhận 19.373 hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe, trung bình tiếp nhận xử lý 880 trường hợp/ngày", Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nói.