Bộ Công an tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT

Thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thống nhất các nội dung, hình thức, phương pháp tiếp nhận, bàn giao; có văn bản hướng dẫn cụ thể Công an các đơn vị, địa phương và các Sở GTVT thực hiện. Đặc biệt trong việc bố trí nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin để tiếp nhận, tổ chức thực hiện công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Từ 1/3, Bộ Công an sẽ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe.Ảnh: Đình Hiếu

Về nguyên tắc bàn giao, hai Bộ tổ chức bàn giao chức năng, nhiệm vụ công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe; giao Cục CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ Việt Nam, cấp tỉnh giao Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Sở GTVT.

Từ ngày 1/3, Cục CSGT quản lý việc sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân; Phòng CSGT sẽ tiếp nhận hồ sơ tổ chức sát hạch, hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe, hoàn thành thủ tục cấp bằng và truyền dữ liệu về Cục CSGT để cấp giấy phép lái xe điện tử gửi địa phương in trả người dân. Đồng thời, tích hợp vào tài khoản định danh điện tử để bảo đảm quyền lợi của nhân dân và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: Đình Hiếu

Các thủ tục hành chính về cấp, đổi giấy phép lái xe sẽ không thay đổi khi thực hiện chuyển giao giữa Bộ GTVT và Bộ Công an. Người dân hoàn toàn có thể làm các thủ tục cấp, đổi bình thường như hiện nay tại các điểm tiếp nhận trực tiếp và Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Công an và Công an các địa phương sẽ công bố danh mục địa điểm tiếp nhận trực tiếp và địa chỉ Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân biết thực hiện.

Để rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Công an sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa hồ sơ, giảm tối đa việc xuất trình các hồ sơ, giấy tờ bản giấy khi làm thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe; tự động tích hợp bằng lái của người dân khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại lên các ứng dụng trên môi trường điện tử để làm tài nguyên cho việc cấp đổi lần sau.

Tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc thay đổi nhiệm vụ này không chỉ đơn thuần là thay đổi cơ quan quản lý, mà còn là trách nhiệm lớn lao của lực lượng Công an nhân dân. Trên cơ sở tiếp nhận chuyển giao, Bộ Công an sẽ triển khai công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe một cách khoa học, không gián đoạn, đảm bảo công bằng, minh bạch...