Công an TPHCM nói gì về vụ bác sĩ bị tố cưỡng dâm con gái của bệnh nhân ung thư?

Thượng tá Mạnh Hà cho biết: Ngày 5/9, công an quận Tân Bình đã nhận đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Kim T. – người nhà bệnh nhân về việc đề nghị xử lý bác sĩ C. (bác sĩ công tác tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM) vì có hành vi cưỡng dâm. Đơn của chị T. gửi đến Công an quận Tân Bình qua đường bưu điện.

Đến ngày 12/9, Công an quận Tân Bình đã nhận được công văn của Thanh tra Sở Y tế TPHCM về việc chuyển thông tin vụ việc liên quan đến bác sĩ C. để Công an quận Tân Bình xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin tại buổi họp báo

“Hiện công an quận Tân Bình đã tiếp nhận đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Kim T. và đang khẩn trương thu thập tài liệu, làm việc với các cá nhân liên quan để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Sau khi có kết quả, công an thành phố sẽ thông tin đến các cơ quan truyền thông” – Thượng tá Mạnh Hà nói.

Trước đó, chị T. (21 tuổi) đã có đơn tố cáo bác sĩ N.Q.C. có hành vi cưỡng dâm tại phòng khám của bác sĩ này. Chị T. có mẹ bị ung thư tuyến giáp từ năm 2020. Trong quá trình mẹ chữa ung thư, chị quen biết bác sĩ C. công tác tại khoa Y học Hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Theo chị T., do tình trạng bệnh nặng, mẹ chị phải cấp cứu ở một bệnh viện lớn vào tháng 4/2023. Bác sĩ khuyên gia đình chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Chị đã nhắn tin cho bác sĩ C. nhờ hỗ trợ. Bác sĩ C. nhắn chị T. mang toàn bộ hồ sơ lên phòng khám riêng (thực tế là nhà thuốc) tại quận Tân Bình để xem tình hình.

Tại đây, bác sĩ C. nói tình trạng người mẹ của chị đã hết cách, chỉ có loại thuốc “nhắm trúng đích” tên Lenvaxen 10 mới có thể kéo dài thời gian sống đến hết năm. Tuy nhiên, bác sĩ không nhận tiền thuốc mà nói “anh không cần tiền”, “anh muốn em làm anh vui”. Bác sĩ C. lao vào ôm nhưng chị phản kháng và bỏ về.

Do quá lo lắng, lần thứ 2, chị theo lời hẹn của bác sĩ C. để sang nhận thuốc vào tối 18/4. Theo chị T. sau khi nói “em làm cho anh vui đi rồi anh đưa thuốc”, bác sĩ C. đã lao vào ôm và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với chị.

