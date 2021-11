Công an TPHCM đảm bảo chứng cứ buộc tội bị can Tất Thành Cang

Thứ Hai, ngày 15/11/2021 16:00 PM (GMT+7)

Theo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, hồ sơ, chứng cứ đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang cùng các bị can trong vụ SADECO phát hành 9 triệu cổ phiếu và bán cho Cty Nguyễn Kim với giá rẻ là đảm bảo, Cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm cáo buộc tất cả các bị can.

Nguyên phó Bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang

Hôm nay (15/11), Viện KSND TPHCM cho biết, đơn vị này đã nhận được kết luận điều tra bổ sung từ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, vụ “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) và Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước).

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 20 bị can, trong đó ông Tất Thành Cang (nguyên phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Vụ án này vào ngày 23/7, Cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra bổ sung lần 1, chuyển sang Viện kiểm sát. Đến đầu tháng 11 này, TAND TPHCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, cơ bản các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội, đảm bảo tài liệu, chứng cứ, để đề nghị truy tố 20 bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, căn cứ nội dung hành vi phạm tội của các bị can và chứng cứ, hồ sơ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát, đề nghị truy tố 20 bị can với tội danh như đã nêu tại Bản KLĐT bổ sung vụ án ngày 23/7 của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Theo nội dung vụ án, các bị can đã có hành vi sai phạm khi SADECO bán 9 triệu cổ phần với giá rẻ cho Cty Nguyễn Kim, dẫn đến thất thoát cho SADECO 1.103 tỷ đồng. Trong đó, UBND TPHCM thiệt hại 485 tỷ đồng, vốn Thành ủy TPHCM là 184 tỷ đồng, phần còn lại là thiệt hại của các cổ đông.

Trong vụ án, ông Tất Thành Cang bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại tương ứng với phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy TPHCM tại SADECO (16,7%) là 184 tỷ đồng.

Về tội danh “Tham ô tài sản”, các bị can bị đề nghị truy tố khi có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao quỹ khen thưởng, sử dụng cá nhân trái quy định, với số tiền tham ô trong vụ án là 4,7 tỷ đồng.

Nguồn: https://tienphong.vn/cong-an-tphcm-dam-bao-chung-cu-buoc-toi-bi-can-tat-thanh-cang-post1393099.t...Nguồn: https://tienphong.vn/cong-an-tphcm-dam-bao-chung-cu-buoc-toi-bi-can-tat-thanh-cang-post1393099.tpo