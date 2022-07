Công an TP Thủ Đức chỉ cách thoát khỏi đám cháy nhanh nhất

Những ngôi nhà “không lối thoát”, người dân thiếu kỹ năng thoát nạn, những thiết bị không đảm bảo an toàn phòng cháy đều có thể là nguyên nhân dẫn đến hậu quả đau lòng.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM xảy ra một số vụ cháy nổ làm thiệt hại nhiều tài sản, đồng thời gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Theo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thủ Đức, một trong những nguyên nhân là do người dân còn lơ là trong PCCC, khi sự việc xảy ra đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Hậu quả thương tâm

Công an TP Thủ Đức nêu ví dụ điển hình, rạng sáng 25-6, người dân phát hiện căn nhà trong hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức bốc cháy dữ dội.

Hiện trường ngôi nhà bị phóng hỏa dẫn đến cháy khiến hai chị em tử vong tại TP Thủ Đức,hôm 25-6. Ảnh: TS

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thủ Đức đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cứu hộ, dập lửa. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện một phụ nữ đã tử vong, một người khác được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hai nạn nhân là hai chị em, sống cùng nhau tại căn nhà trên.

Theo Công an TP Thủ Đức, nơi xảy ra cháy là căn nhà cấp 4, có diện tích khoảng 30 m2 với một gác lửng, kết cấu khung thép, mái làm bằng tôn. Khi xảy ra cháy, cả gia đình gồm sáu người đang ngủ trong nhà, hai người ngủ trên gác lửng và bốn người ngủ dưới tầng trệt. Bốn người ngủ ở tầng trệt đã may mắn thoát nạn ra ngoài, riêng hai người ngủ trên gác lửng dù cố gắng thoát ra nhưng đã tử vong sau đó.

Khám nghiệm hiện trường, công an xác định nguyên nhân vụ cháy là do có người châm xăng phóng hỏa. Công an cũng đã bắt giữ kẻ gây ra vụ cháy. “Đây là sự việc rất đau lòng, do đó mỗi người dân cần rút kinh nghiệm để không xảy ra các vụ đau lòng tương tự” - Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thủ Đức nhìn nhận.

Cũng theo Công an TP Thủ Đức, hiện nay các hộ dân chủ yếu xây dựng chỉ có một cửa phía trước (tầng trệt) để ra vào. Buổi tối, các gia đình thường để đồ đạc, vật dụng, xe máy ở tầng trệt rồi khóa trái cửa từ bên trong. Để đề phòng trộm cắp, nhiều người còn gắn các loại khóa cửa chắc chắn nên khi xảy ra cháy nổ, người bên ngoài không thể phá cửa để cứu nạn.

“Phổ biến nhất hiện nay là tình trạng gia cố lồng sắt ban công, “chuồng cọp”. Do đó, khi xảy ra cháy thì lối thoát đã bị bịt kín, tốc độ xử lý sự cố cháy nổ, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân cũng bị ảnh hưởng” - Công an TP Thủ Đức thông tin.

Vị trí chân cầu thang tầng trệt bị bốn xe máy dựng chắn ngang, gây khó khăn cho thoát hiểm. Ảnh: TS

Những điều cần làm ngay

Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy nổ, Công an TP Thủ Đức khuyến cáo người dân trước khi đi ngủ cần kiểm tra kỹ các hệ thống điện, khu vực bếp... Tuyệt đối không để xe máy, ô tô trong nhà gần lối ra vào hoặc chắn hết lối đi, bởi khi xảy ra cháy sẽ không có lối thoát hiểm.

Cùng với đó, mỗi hộ gia đình cần trang bị bình chữa cháy, chuông báo cháy và các dụng cụ phá dỡ (búa, rìu, kìm cộng lực…). Đối với các hộ dân đang sinh sống trong khu vực nhà chung cư, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh... thì không nên lắp lồng sắt, lưới sắt ở ban công, lô gia. Trường hợp đã lắp phải tạo lối thoát nạn khẩn cấp tại lồng sắt, lưới sắt.

Công an cũng khuyến cáo người dân khi xây dựng, cải tạo nhà ở phải quan tâm đến việc lắp đặt hệ thống dây điện đảm bảo đủ tiết diện dây dẫn, tránh quá tải… Tuyệt đối không sử dụng bình gas mini cũ để đun nấu; phải đóng van đối với bình gas lớn sau khi sử dụng, thay van, vòi bình gas định kỳ để tránh rò rỉ khí gas; không cất trữ các chất lỏng dễ cháy như xăng dầu, cồn với số lượng lớn trong nhà...

Hiện nay, các nhà dân thường làm kiên cố hoặc hàn các khung thép đề phòng kẻ trộm nhưng lại không mở lối thoát hiểm. Do đó, mỗi nhà phải bố trí ít nhất hai lối thoát phía sau nhà, ở ban công hoặc bố trí lối đi lên sân thượng để có thể thoát nạn khi có cháy nổ. Không để các chất dễ cháy nổ gần lối thoát nạn...

Người dân cũng lưu ý cần tắt các thiết bị điện không cần thiết, tuyệt đối không cắm sạc pin xe đạp điện, điện thoại, bếp điện… qua đêm; đồng thời lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ gas, mặt nạ lọc độc và các thiết bị chữa cháy tại chỗ…

“Điều quan trọng là mỗi gia đình cần có nhiều phương án thoát hiểm như lối chính, lối phụ, lối qua mái, qua ban công, các thành viên gia đình thống nhất nơi để chìa khóa để dễ lấy nhất” - Công an TP Thủ Đức cho hay.

Cách thoát khỏi đám cháy Trong trường hợp không may xảy ra cháy, nếu lửa đang bao trùm lối thoát nạn, các thành viên trong gia đình phải tập trung lại, không chạy tán loạn, khi di chuyển phải hạ thấp độ cao, bò theo tường đến cửa thoát ra ngoài. Nếu muốn băng qua lửa để thoát ra ngoài có thể sử dụng chăn mỏng nhúng nước trùm lên người, dùng khăn mặt nhúng nước để che mũi, hạn chế ngửi khói, khí độc và bằng mọi cách nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đang cháy. Người dân tuyệt đối không vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, không chui dưới gầm giường, gầm bàn… để tránh việc khói, khí độc xâm nhập và gây ngạt khói, dẫn đến tử vong. (Theo khuyến cáo của Công an TP Thủ Đức)

