Công an TP HCM đang khám xét nơi ở của 4 lãnh đạo, cán bộ Công ty Tân Thuận

Thứ Ba, ngày 08/12/2020 12:47 PM (GMT+7)

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận, Công an TP HCM đang khám xét nơi ở của 4 lãnh đạo, cán bộ của công ty này.

Trưa 8-12, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và làm việc của 4 lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC). Những người này có liên quan đến những vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Trước đó, ngày 21-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM) và ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Tòa nhà Tân Thuận IPC

Ngoài hai người này, Công an TP HCM còn khởi tố thêm 13 người khác cũng với hành vi tương tự, gồm: Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP HCM, nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Sadeco); Phạm Xuân Trung (Phó tổng giám đốc IPC); Trần Mạnh Khôi (nguyên Trưởng ban kiểm soát IPC); Phùng Đức Trí (Phó tổng giám đốc IPC); Nguyễn Trường Bảo Khánh (Thành viên chuyên trách hội đồng thành viên IPC); Trần Đăng Linh (Phó Tổng giám đốc IPC); Lương Chí Cường (chuyên viên tài chính - kế hoạch IPC); Đoàn Thị Minh Trang (nguyên trưởng phòng tài chính - kế hoạch IPC); Vũ Xuân Đức (thành viên chuyên trách hội đồng thành viên IPC); Đoàn Minh Lý và Lâm Văn Tuấn.

Các ông Phạm Xuân Trung, Huỳnh Phước Long, Trần Mạnh Khôi và Đoàn Minh Lý bị bắt giam, còn lại là tại ngoại.

Tất cả những bị can này được xác định có liên quan đến hành vi của ông Tề Trí Dũng (SN 1981, nguyên Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Ông Tề Trí Dũng

Ông Tề Trí Dũng bị tạm giam vào tháng 5-2019 để điều tra 2 tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Ông Tề Trí Dũng có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng tòa nhà văn phòng IPC. IPC chỉ sử dụng một phần tòa nhà, còn lại cho 81 đơn vị thuê làm văn phòng. Tổng doanh thu cho thuê từ năm 2010 đến năm 2017 là hơn 295 tỉ đồng. Việc huy động vốn, Công ty IPC hoạt động kinh doanh có lợi nhuận nhưng lại đi vay ngân hàng để nộp lợi nhuận vào ngân sách và nhằm tạo quan hệ tín dụng với ngân hàng là không phù hợp, làm phát sinh khoản lãi vay hơn 8 tỉ đồng.

Đối với dự án Khu dân cư Long Hậu - Long An: IPC hợp tác đầu tư với Công ty Hồng Lĩnh thực hiện dự án nhưng bản chất là chuyển nhượng dự án. Việc chuyển nhượng dự án này không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là không đúng quy định. Việc hợp tác đầu tư không đảm bảo quyền lợi cho IPC.

Đặc biệt, Thanh tra TP HCM đã chỉ ra việc ông Tề Trí Dũng làm đại diện vốn nhà nước tại 4 công ty có vốn đầu tư nhà nước là vượt so với quy định; việc chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược không có cơ sở pháp lý…

Kế đến, trong 2 năm 2016, 2017, IPC đã tổ chức các chuyến đi nước ngoài với tổng số tiền là hơn 1,3 tỉ đồng. Sau khi đi nước ngoài về, các cá nhân có báo cáo nhưng nội dung không thể hiện rõ kết quả, kinh nghiệm đúc kết qua chuyến đi. Có 12 trường hợp đi nước ngoài nhưng không có quyết định của UBND TP như: bà Bùi Hải Hà (kiểm soát viên), ông Vũ Xuân Đức (thành viên hội đồng thành viên), ông Nguyễn Việt Dũng (Phó Tổng Giám đốc), ông Phùng Đức Trí (Phó Tổng Giám đốc)…

Một số người đi nước ngoài thực tế vượt so với thời gian cử đi từ 1 đến 7 ngày: ông Tề Trí Dũng (Tổng Giám đốc), ông Phạm Xuân Trung (Phó Tổng Giám đốc), ông Trần Đăng Linh (Trưởng Phòng Quản lý đầu tư dự án), bà Hồ Thị Thanh Trúc (Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh), ông Nguyễn Việt Dũng, ông Trần Đăng Linh, ông Vũ Xuân Đức, ông Phùng Đức Trí. Theo Thanh tra TP HCM, việc đi nước ngoài nhiều nhưng không thể hiện được kết quả gây lãng phí ngân sách tại Công ty IPC và các đơn vị thành viên có vốn góp của nhà nước.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-tp-hcm-dang-kham-xet-noi-o-cua-4-lanh-dao-can-bo-cong-ty-ta...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-tp-hcm-dang-kham-xet-noi-o-cua-4-lanh-dao-can-bo-cong-ty-tan-thuan-20201208111943554.htm