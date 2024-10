Công an TP HCM có hai tổ cảnh sát đặc biệt

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tin tưởng sau khi Tổ công tác 373 ra đời sẽ tạo tiếng vang trên địa bàn thành phố Vinh nói riêng và tiến tới nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An.