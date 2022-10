Công an thông tin về cột khói vàng nghi ngút ở Formosa Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng đã tập trung khắc phục hậu quả ban đầu và Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra sự cố tại bộ phận năng lượng, Công ty Fomorsa Hà Tĩnh.

Những ngày qua, trên mạng xã hội “xôn xao” hình ảnh khói vàng nghi ngút bốc lên từ Dự án Formosa Hà Tĩnh.

Khói màu vàng bốc lên từ Dự án Formosa Hà Tĩnh.

Qua tìm hiểu được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 phút chiều 22-10, tại khu vực xưởng Luyện Cốc, bộ phận năng lượng của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Khu vực bên trong nhà máy xảy ra sự cố.

Ngày hôm sau (sáng 23-10), Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì buổi làm việc giữa các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh với đại diện Công ty Formosa Hà Tĩnh và các bộ phận liên quan nghe báo cáo tình hình xử lý ban đầu.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an thị xã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân ban đầu sớm có kết luận nêu có sai phạm đề xuất xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đồng thời yêu cầu Công ty Formosa Hà Tĩnh chấp hành nghiêm quy trình, quy định vận hành nhà máy tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của nhà nước, Công ty và nhân dân.

Khói vàng bốc lên nghi ngút.

Ngày 24-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có thông tin ban đầu về điều tra sự cố tại bộ phận năng lượng của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Theo điều tra ban đầu, sự cố xảy ra xảy ra là do quạt hút khí tại khu vực xưởng Luyện Cốc, bộ phận năng lượng của Formosa Hà Tĩnh dẫn đến cháy cục bộ. Sau đó, khí tràn ra ngoài tạo thành khói màu vàng đục.

Sau khi nhận được tin báo Công an thị xã Kỳ Anh điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp xử lý, khắc phục sự cố.

Hiện các thiết bị hoạt động trở lại, hết hiện tượng khói bốc lên, Công ty Formosa Hà Tĩnh hoạt động trở lại bình thường.

