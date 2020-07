Công an "mỏi tay" lập biên bản phạt dòng người đi ngược chiều ở Nguyễn Xiển

Thứ Năm, ngày 02/07/2020 13:00 PM (GMT+7)

Chỉ hơn 1 giờ, Công an quận Thanh Xuân và 3 phường trên địa bàn đã xử lý hơn chục trường hợp xe máy đi ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển.

Công an phường Hạ Đình chốt trực, xử lý người điều khiển xe máy đi ngược chiều đường Nguyễn Xiển

Sáng 2/7, ghi nhận của PV Báo Giao thông, Tổ công tác gồm 7 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát trật tự, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) do Đại uý Nguyễn Hồng Phong, Đội phó Đội CSGT trật tự Công an quận làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý và tuyên truyền đối với những phương tiện ô tô đỗ dừng, xe máy đi ngược chiều, đi trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển.

Cùng đó, các tổ công tác của Công an 3 phường Hạ Đình, Thanh Xuân Nam và phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) cũng cắm chốt dọc tuyến đường Nguyễn Xiển để tuyên truyền, xử lý các vi phạm giao thông.

Khi phát hiện xe máy mang BKS 30F5-792x đi trên vỉa hè, Tổ công tác của Công an quận Thanh Xuân đã dừng xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra. Người điều khiển xe máy 30F5-792x xuất trình GPLX mang tên Nguyễn Đức V. (SN 1993, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) trình bày, do ở gần khu vực này, mà chiều bên kia đường tắc quá, vội đi làm nên dù biết vi phạm, anh vẫn đi sang bên chiều đường bên này.

Cán bộ Tổ công tác đã tuyên truyền với anh V. việc đi lên vỉa hè như vậy là vi phạm Luật GTĐB, gây nguy hiểm cho người bộ hành trên tuyến đường này, cũng như có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân anh V. Sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phạt với lỗi “Đi xe trên hè phố” và anh V. vui vẻ ký biên bản xử phạt, cam kết không tái phạm.

Đội CSGT trật tự Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội lập biên bản xử lý người đi trên vỉa hè ngược chiều đường Nguyễn Xiển

Tương tự, anh Quách Trung M. (SN 1988, ở Chung cư Sông Đà, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) điều khiển xe máy 29L1-225.3x cũng vi phạm lỗi “Đi xe trên hè phố” cũng trình bày, biết là vi phạm nhưng vẫn đi, vì vào các giờ cao điểm nhất là buổi sáng tuyến đường Nguyễn Xiển đi Khuất Duy Tiến luôn ùn ứ giao thông.

Sau khi được Tổ công tác tuyên truyền về nguy cơ TNGT, gây lộn xộn cho giao thông khi đi ngược chiều đường, anh M. đã ký biên bản, hứa không tái phạm.

Cùng thời điểm, trên tuyến đường Nguyễn Xiển thuộc địa bàn phường Hạ Đình, Công an phường cũng đang tiến hành lập biên bản anh Hoàng Anh Tuấn (SN 1993, ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe máy mang BKS 36B-490.8x cũng với lỗi vi phạm “Đi xe trên hè phố”.

Đại uý Nguyễn Hồng Phong thông tin nhanh, chỉ trong vòng 1 giờ, 4 tổ công tác, gồm Tổ công tác của Công an quận và Công an 3 phường Hạ Đình, Thanh Xuân Nam và phường Thanh Xuân Trung đã lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm lỗi "Đi trên hè phố".

“Với lỗi vi phạm đi trên hè phố, người điều khiển phương tiện xe máy sẽ bị phạt tiền từ 400 - 500 nghìn đồng theo qui định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Thực tế, số vi phạm còn nhiều hơn, tuy nhiên nhiều người điều khiển xe máy đi trên hè phố thấy cảnh sát sẽ xuống dắt xe đi bộ. Những trường hợp này, chúng tôi chỉ nhắc nhở”, Đại uý Nguyễn Hồng Phong nói.

Thấy công an chốt trực, nhiều người điều khiển phương tiện liền tắt máy, dắt xe trên đường Nguyễn Xiển

Đại uý Nguyễn Hồng Phong thông tin thêm, qua công tác khảo sát, tuyến đường Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến luôn có mật độ phương tiện cao vào các giờ cao điểm. Hơn nữa, do cụm đèn tín hiệu đèn xanh ở vị trí này dài, khi các phương tiện lưu thông từ đường Nguyễn Xiển đến nút giao thông này đợi lâu, cộng thêm các phương tiện từ đường trên cao xuống tạo nút thắt cổ chai dẫn đến xung đột giao thông, dễ gây ùn ứ phương tiện vào giờ cao điểm. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người điều khiển xe đạp, xe máy tìm cách đi ngược chiều "cho tiện".

"Đi ngược chiều, đi trên hè phố là hành vi vi phạm giao thông, gây mất ATGT. Các lực lượng cần phối hợp để tăng cường xử lý vi phạm này", Đại uý Phong cho hay.

Còn trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại uý Lê Ngọc Thanh, Đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) thông tin thêm: Ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Giao thông về tình trạng người điều khiển phương tiện xe máy đi ngược chiều, đi trên vỉa hè tuyến đường Nguyễn Xiển thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, Công an quận đã có phiếu giao việc, phân công cụ thể đối với lực lượng cảnh sát trật tự quận, trưởng công an 3 phường trên địa bàn có tuyến đường chạy qua để tập trung lực lượng xử lý dứt điểm vi phạm.

"Công an quận và các phường sẽ bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển xe máy, xe đạp đi ngược chiều, đi trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển thuộc địa bàn quản lý. Trường hợp để tái vi phạm, sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm cụ thể", Đại uý Thanh nói.

Trước đó, ngày 30/6, Báo Giao thông đã có video và bài viết "Dòng người đi ngược chiều dài nhất, thản nhiên nhất tại Hà Nội", phản ánh tình trạng người tham gia giao thông thản nhiên đi ngược chiều thành hàng hai, hàng ba, đi trên vỉa hè, chặn đầu xe đi đúng chiều... gây ùn tắc. Phỏng vấn những người sống quanh khu vực, được biết tình trạng này diễn ra thường xuyên và đã kéo dài lâu nay.

