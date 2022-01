Công an mời Giám đốc CDC Đắk Lắk làm việc về mua kit test của Công ty Việt Á

Như đã phản ánh, ông Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) đã cấu kết với nhiều đối tượng khác để nâng khống giá kit test lên khoảng 45%. Ông Phan Quốc Việt đã thông đồng, cấu kết với lãnh đạo nhiều cơ sở y tế và đơn vị liên quan trên cả nước, trong đó có các tỉnh Hải Dương và Nghệ An nhằm hợp thức hồ sơ chỉ định thầu để được cung ứng kit xét nghiệm. Theo lời khai ban đầu của ông Phan Quốc Việt, từ việc nâng khống giá thiết bị, Việt Á đã chi hoa hồng gần 800 tỉ đồng cho các đối tác để được cung ứng kit test. Việt Á đã bán sản phẩm đến 62 tỉnh, thành phố với doanh thu gần 4.000 tỉ đồng. Trong vụ án này, hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 19 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và đang tiếp tục điều tra mở rộng.