Công an Kiên Giang nói về việc không khởi tố vụ tai nạn giao thông chết người 8 năm trước ở Phú Quốc

Trong đơn gửi tới báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Chung (SN 1977, ngụ xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc) phản ánh,chồng bà - ông H.T.C. (SN 1977), tử vong trong vụ tai nạn xảy ra chiều 14/5/2017.

Khi đó, ông C. điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường nông thôn thuộc ấp Bến Tràm (xã Cửa Dương) thì xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ biển số 68A-045.xx do ông T.Q.H. (SN 1987) cầm lái theo hướng ngược lại. Tai nạn khiến ông C. tử vong tại chỗ. Ông H. là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc. Lúc xảy ra tai nạn trên, ông H. được cho chưa có bằng lái xe ô tô, bằng lái ông H. trình ra nghi vấn là bằng giả.

Hiện trường vụ tai nạn.

Từng ra quyết định khởi tố nhưng không được phê chuẩn

Ngày 16/5, trao đổi với PV Tiền Phong về vụ tai nạn trên, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 28/6/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc (nay là TP. Phú Quốc) xác định ông H. có lỗi nênđã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tuy nhiên, Viện KSND cùng cấp không phê chuẩn, yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ. Do đó, cơ quan điều tra không ban hành các quyết định tố tụng nói trên.

Để thêm căn cứ xác định nguyên nhân vụ tai nạn, ngày 10/8/2017, cơ quan điều tra trưng cầu giám định dấu vết ô tô, xe máy tại hiện trường. Kết luận giám định của Phân viện Kỹ thuật Hình sự TPHCM cho thấy: Xe máy do ông C. điều khiển đã đi vào phần đường bên trái tại khúc cua khuất tầm nhìn, dẫn đến va chạm với đầu xe ô tô lưu thông theo chiều ngược lại. Trước va chạm, xe ô tô đã phanh, nhưng theo quán tính vẫn va chạm mạnh với xe máy, khiến người điều khiển xe máy và phương tiện bị hất ngược về phía trước.

Căn cứ kết luận giám định và các tài liệu thu thập được, ngày 5/10/2017, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Viện KSND Phú Quốc thống nhất quan điểm này.

Không đồng ý với quyết định không khởi tố, bà Chung gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Viện KSND TP. Phú Quốc, Viện KSND tỉnh Kiên Giang đều có thông báo không thụ lý do vụ việc đã hết thời hiệu khiếu nại.

Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, quá trình điều tra xác định ông H. điều khiển ô tô đi đúng phần đường, đúng tốc độ và đường không cấm ô tô. Còn ông C. được kết luận thiếu chú ý quan sát, dẫn đến va chạm.

Nghi vấn tài xế ô tô dùng bằng lái giả

Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cho biết thêm, vụ việc đã được các cơ quan tố tụng cấp tỉnh và Trung ương thẩm định lại, khẳng định không có căn cứ khởi tố.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang, thời điểm xảy ra tai nạn, ông C. điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe, xe không có giấy tờ và có nồng độ cồn trong máu.

Liên quan nghi vấn bằng lái ô tô của ông H. là giả, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã tiến hành xác minh và nhận được phản hồi từ Sở Giao thông Vận tải TPHCM khẳng định không cấp giấy phép lái xe mang số hiệu do ông H. cung cấp. Dù vậy, văn bản trả lời này chậm, kéo dài.

“Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ tính xác thực của giấy phép lái xe ô tô của ông H. Nếu phát hiện có hành vi làm giả, sẽ xử lý theo quy định pháp luật”, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang khẳng định, việc thẩm định lại hồ sơ vụ án nhằm kiểm tra, rà soát để báo cáo Ban Giám đốc và có văn bản trả lời báo chí, chứ không phải mở điều tra lại vụ án. Hồ sơ vụ việc đã được giải quyết đúng quy trình từ cấp huyện đến cấp tỉnh và cả cấp trung ương.

“Cơ quan điều tra các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Viện KSND để đánh giá hồ sơ. Quyết định không khởi tố vụ án là có căn cứ pháp lý và đã được các cơ quan chức năng thẩm định, thống nhất,” lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang nói thêm.