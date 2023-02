Công an khám xét nhà bà Hàn Ni lúc sáng sớm

Sáng 25-2, công an và VKS thực hiện khám xét nhà bà Đặng Thị Hàn Ni trên đường số 14, phường Tân Thuận Đông, quận 7 (TP.HCM).

Khoảng 7 giờ sáng 25-2, công an và viện kiểm sát có mặt tại nhà bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, ngụ quận 7, nhà báo, luật sư) tại phường Tân Thuận Đông để tiến hành khám xét theo thủ tục.

Công an túc trực bên ngoài trong khi việc khám xét đang được thực hiện bên trong căn nhà ở phường Tân Thuận Đông, quận 7. Ảnh: HT

Ở khu vực trước nhà và xung quanh, lực lượng công an, bảo vệ dân phố túc trực để đảm bảo trật tự. Những người có mặt chụp ảnh, quay phim đều bị ngăn cản và yêu cầu rời khỏi khu vực.

Bên ngoài, lực lượng chức năng cũng túc trực, không ai được tới gần quay phim, chụp hình. Ảnh: HT

Trước đó, ngày 24-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Đặng Thị Hàn Ni để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật hình sự.

Việc khám xét diễn ra trong ít phút buổi sáng ngày 25-2. Ảnh: HT

Các quyết định, lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Bà Đặng Thị Hàn Ni luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM, một nhà báo một tờ báo ở TP.HCM.

