Côn Đảo mưa kỷ lục trong 57 năm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nhiều ngày có mưa rào và dông do tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động, cục bộ có ngày xuất hiện dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối. Dự báo tổng lượng mưa trong tháng 8 ở Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ngược lại với miền Nam, miền Bắc và miền Trung đón tháng 7 khô hạn. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-50%. Riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, một số nơi như Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế thấp hơn từ 60-80% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo trong tháng 8, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ tiếp tục thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-25%, riêng Lai Châu - Điện Biên ở mức xấp xỉ, khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 15-30%.