Chuyên gia cảnh báo nguy cơ lũ quét sau mưa lớn còn kéo dài nhiều ngày

Mưa lớn kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng 03/7 đến sáng 04/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Từ chiều 04/7 mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 03/7, ở khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Hà Giang mưa lớn, ngập lụt nhiều nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tình hình mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ còn tiếp diễn trong khoảng thời gian từ nay đến sáng 4/7, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Từ chiều 4/7, mưa lớn ở khu vực này khả năng giảm dần.

Ngoài ra, đồng bằng Bắc Bộ từ nay đến sáng 4/7 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Tại Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông trong khoảng thời gian chiều tối và đêm 3/7, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn đã khiến Hà Giang ngập úng cục bộ tại 4 điểm. Mưa lớn trong nhiều giờ khiến lượng nước từ đầu nguồn trên khu vực núi Mỏ Neo đổ về, hệ thống cống không kịp thoát nước gây ngập úng. Nhiều khu dân cư ở thành phố Hà Giang bị ngập, nhiều gia đình bị nước tràn vào nhà, hư hỏng tài sản.

Tại huyện Vị Xuyên, nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 2 đoạn qua thị trấn Vị Xuyên và thị trấn Việt Lâm bị ngập, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Nhiều đoạn nước ngập sâu khiến giao thông đi lại rất khó khăn.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai dự báo, ngày hôm nay và ngày mai (4/7) mưa lớn tiếp tục duy trì ở các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc. Người dân nếu đi du lịch lên các tỉnh phía Bắc trong tuần này lưu ý đến các bản tin dự báo mưa lớn, sạt lở, ngập lụt và lũ quét.

Nguy cơ lũ quét còn kéo dài sau mưa

"Sau ngày 5/7 mưa lớn sẽ giảm nhưng vẫn duy trì mưa nhỏ rải rác đến ngày 7/7. Mưa nhỏ nhưng mưa lâu cũng khiến đất đá ở các taluy dương, taluy âm ven đường, ven đồi bị nhão và nặng. Chỉ cần 1 cơn mưa lớn cục bộ có thể kích hoạt cho sạt lở", TS Nguyễn Ngọc Huy cảnh báo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 14 giờ ngày 02/07 đến 14 giờ ngày 03/07), khu vực các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang,..đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thân Thuộc 135,2mm (Lai Châu); Quảng Lâm 101mm (Điện Biên); Hang Chú 112,8mm (Sơn La); Lùng Cải 133,2mm (Lào Cai); Chế Tạo 136,2mm (Yên Bái); Việt Lâm 493,2mm (Hà Giang); Thượng Lâm 172mm (Tuyên Quang); Thanh Mai 187,4mm (Bắc Cạn); Trung Hội 217,4mm (Thái Nguyên); Thạch Lâm 114,2mm (Cao Bằng); Nhất Hòa 170,2mm (Lạng Sơn); Dương Huy 144,8mm (Quảng Ninh);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Thủ tướng vừa có Công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ. Hiện nay đã là thời kỳ cao điểm mưa lũ ở Bắc Bộ, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với mưa lũ để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.

