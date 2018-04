Cô giáo lùi xe làm học sinh tử vong: Chưa khởi tố vụ án

Thứ Bảy, ngày 21/04/2018 10:30 AM (GMT+7)

Cơ quan công an chưa khởi tố vụ cô giáo lùi xe khiến học sinh tử vong. Cô giáo vẫn làm việc bình thường.

Chiếc xe lùi đâm phải 2 học sinh, 1 em tử vong sau đó

Sáng 21/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết: "Liên quan đến vụ việc cô giáo lùi xe trong trường học gây tai nạn khiến 1 học sinh tử vong, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa khởi tố vụ án. Do vậy, cô giáo Nguyễn Thị Hương (SN 1979, trú tại Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) vẫn đang làm việc bình thường, khi cần làm việc, chúng tôi sẽ mời lên đơn vị để phục vụ quá trình điều tra".

Được biết, cô giáo Hương là giáo viên thể dục của trường Tiểu học Vân Hồ.

Sáng 21/4, PV liên lạc qua điện thoại với ông Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng Giáo dục huyện Vân Hồ để tìm hiểu về việc chỉ đạo, xử lý cô giáo gây ra vụ tai nạn khiến 1 học sinh tử vong tại trường Tiểu học Vân Hồ, tuy nhiên ông Hải từ chối trả lời qua điện thoại, báo bận.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, ngày 19/4, quá trình lùi xe trong trường Tiểu học Vân Hồ (thuộc bản Pó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), cô giáo Nguyễn Thị Hương đã không làm chủ được tốc độ và tay lái nên phần đuôi xe đã đâm vào hai học sinh Sồng A Ninh và Trần Tuấn Anh, cùng học lớp 1 trường Tiểu học Vân Hồ.

Vụ tai nạn khiến em Ninh tử vong tại bệnh viện, em Tuấn Anh bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Theo Đại tá Trực, thời điểm xảy ra tai nạn, ngồi bên ghế phụ của xe ô tô có anh Vì Văn Dương (SN 1976, cùng trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu) cũng là giáo viên Trường tiểu học Vân Hồ. Chiếc ô tô gây tai nạn được xác định của thầy Dương, tuy nhiên, thầy giáo này đã để cô Hương lái xe của mình.

Khi xảy ra tai nạn, thầy Dương đã nhận mình là người điều khiển xe thay cho cô Hương. Tuy nhiên, sau khi lấy lời khai tại cơ quan điều tra, xác định người điều khiển xe gây tai nạn là cô Hương.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tai nạn thương tâm một lần nữa gióng lên tiếng chuông báo động về tình trạng ô tô ra vào trong trường học gây ra tai nạn cho chính học sinh

Vụ tai nạn được làm rõ, người lùi xe không làm chủ được tay lái là cô giáo, không phải thầy giáo như thông tin ban đầu

Khu vực xảy ra tai nạn đáng tiếc khiến 1 học sinh tử vong

Công an tới khám nghiệm, điều tra tại hiện trường. Ảnh: Infonet

Trước các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại một số trường học, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UB ATGTQG) vừa có công văn gửi các bộ, ban, ngành, Ban ATGT các tỉnh, thành phố cần tăng cường các biện pháp đảm bảo tính mạng, tài sản của học sinh, giáo viên, người dân.

UB ATGTQG yêu cầu Bộ GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong cả nước cấm phương tiện cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại các khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường xung quanh cổng các trường học.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT phải phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ GTVT nghiên cứu ban hành quy định hướng dẫn chung về đảm bảo an toàn giao thông nội bộ tại khu vực trường học từ bậc mầm non đến THPT.

UB ATGTQG cũng yêu cầu Bộ GT-VT rà soát, bố trí đầy đủ biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo và tổ chức giao thông an toàn trên các tuyến đường đi qua khu vực có trường học, đặc biệt là trong phạm vi 500 m tính từ cổng các trường học.