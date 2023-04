Chủ tịch TP HCM chỉ đạo khẩn liên quan công khai thu - chi ngân sách

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký công văn khẩn, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách thành phố 3 tháng đầu năm năm 2023.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công khai số liệu và thuyết minh ước thực hiện thu - chi ngân sách thành phố 3 tháng đầu năm 2023 trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính và Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố.

TP HCM sẽ công khai tình hình thu - chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2023; Ảnh: Hoàng Triều

Năm 2023, dự toán thu ngân sách tăng 20% so với dự toán thu ngân sách 2022, dự toán chi ngân sách địa phương tăng 26% so với dự toán chi ngân sách năm 2022.

Trong khi đó, dự kiến xu hướng kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về tài chính, tiền tệ, lạm phát gia tăng. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, kinh tế thành phố sẽ khó khăn, thách thức đan xen nhưng dự kiến khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện là hơn 124.796 tỉ đồng, đạt 26,57% dự toán năm và bằng 98,53% so cùng kỳ.

Cụ thể: thu nội địa ước thực hiện 88.253 tỉ đồng, đạt 28,69% dự toán, tăng 1,80% so cùng kỳ; từ dầu thô ước thực hiện hơn 6.800 tỉ đồng, đạt 42,50% dự toán, tăng 4,90% so cùng kỳ; từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện hơn 29.742 tỉ đồng, đạt 20,40% dự toán, bằng 88,86% so cùng kỳ.

Thu ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 38.068 tỉ đồng, đạt 32,53% dự toán, tăng 10,33% so cùng kỳ.

Uớc chi ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2023 (không tính tạm ứng và chuyển giao giữa các cấp ngân sách) là là hơn 9.599 tỉ đồng, đạt 7,60% dự toán, giảm 8,45% so cùng kỳ. Trong đó chi đầu tư là hơn 486 tỉ đồng, đạt 1,06% dự toán, bằng 24,52% so cùng kỳ; chi thường xuyên là 8.851 tỉ đồng, đạt 14,72% dự toán, tăng 10,85% so cùng kỳ.

