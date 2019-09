Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tẩy độc, khẩn trương di dời nhà máy Rạng Đông

Thứ Ba, ngày 10/09/2019 19:40 PM (GMT+7)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Công an thành phố khẩn trương bàn giao hiện trường vụ cháy cho Công ty Rạng Đông để tiến hành ngay việc thu gom, xử lý toàn bộ các chất thải; tổ chức tẩy độc và khẩn trương di dời nhà máy.

Ngày 10/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy tại số 87-89 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8107/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý, khắc phục hậu quả sự cố cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện tiếp các nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố, sau khi hoàn thành việc lấy mẫu để phục vụ công tác điều tra, khẩn trương bàn giao hiện trường vụ cháy cho Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông để tiến hành ngay việc thu gom, xử lý toàn bộ chất thải do vụ cháy để lại theo đúng quy trình, quy định hiện hành; sau đó, tổ chức tẩy độc toàn bộ khu vực; đồng thời khẩn trương di dời nhà máy đến cơ sở sản xuất mới theo quy định tại Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông có trách nhiệm ký hợp đồng thu gom toàn bộ các chất thải do vụ cháy gây ra, vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo đúng quy định; phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Hóa học tiến hành tẩy độc ngay toàn bộ khu vực hiện trường vụ cháy và vùng lân cận, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường. Kinh phí do Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông chịu trách nhiệm thanh toán.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Thanh Xuân có trách nhiệm đôn đốc, giám sát các đơn vị thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị về UBND thành phố để sớm công bố công khai, minh bạch cho dư luận và nhân dân.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tổ chức hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh, thoát nước thải xung quanh khu vực Nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông, hoàn thành trước ngày 20/9.

UBND quận Thanh Xuân có trách nhiệm lập, tổ chức thực hiện dự án cống hóa mương thoát nước còn lại của hệ thống thoát nước từ ngã 3 Nguyễn Tuân - Nguyễn Trãi đến sông Tô Lịch, gần khu vực Công ty Rạng Đông nhằm cải tạo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan khu vực theo cơ chế cấp bách bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện sẽ hoàn thành trong năm 2019.

Sở Y tế chủ trì cùng UBND quận Thanh Xuân khám sức khỏe miễn phí cho các cháu nhà trẻ, mẫu giáo và các cô nuôi dạy trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn hai phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung.

Đề nghị Bộ Tư lệnh Hóa học - Bộ Quốc phòng hướng dẫn, giám sát toàn bộ quá trình thu gom, xử lý chất thải do vụ cháy để lại cũng như quy trình tẩy độc để bảo đảm việc thu gom, xử lý theo đúng quy trình, quy định đảm bảo hiệu quả.