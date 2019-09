Hành động lạ của Bộ TN-MT khi Hà Nội công bố môi trường Rạng Đông an toàn

Thứ Ba, ngày 10/09/2019 16:00 PM (GMT+7)

Thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông bất ngờ bị gỡ khỏi trang web của Bộ TN-MT.

Cháy nhà xưởng Rạng Đông Sự kiện:

Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường từng trực tiếp xuống hiện trường vụ cháy Công ty Rạng Đông để kiểm tra lấy mẫu quan trắc

Sáng nay (10/9), rất nhiều người bất ngờ trước việc phát hiện thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) đã không còn trên cổng thông tin điện tử của cả Bộ TN-MT lẫn Tổng cục Môi trường. Theo đó, chỗ đăng tải thông tin này trước đây 3 ngày hiện đã được thay thế bởi những thông tin khác.

Để làm rõ nguyên nhân, PV Báo Giao thông đã liên hệ với lãnh đạo Bộ TN-MT và Tổng cục Môi trường nhưng mãi tới đầu giờ chiều nay, 10/9 ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường mới nhắn tin cho biết: “Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thành phố Hà Nội sẽ chủ trì và đầu mối cung cấp thông tin sau khi đã thống nhất với các Bộ ngành liên quan. Các em liên lạc với Hà Nội để lấy thông tin nhé”.

Thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông từng được đăng tải trên web Bộ TN-MT hiện đã bị gỡ xuống

Trước đó, Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông, ngày 28/8, được các chuyên gia đánh giá là "thảm họa môi trường", do hàm lượng thủy ngân phát tán sau vụ cháy lên tới 27,2 kg. Chất này phát tán vào không khí gây nguy hại cho sức khỏe con người, bán kính có thể ảnh hưởng là 500 m.

Cách phản ứng của chính quyền các cấp sau vụ việc cho thấy sự lúng túng, bất nhất khiến dư luận càng bức xúc. Phường Hạ Đình đưa ra cảnh báo ô nhiễm môi trường, sau đó quận Thanh Xuân vội vã kết luận môi trường an toàn. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 4/9, ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tại điểm quan trắc không khí trong khuôn viên Công ty Rạng Đông và nhà kho bị cháy, giá trị thủy ngân cao vượt ngưỡng từ 10 - 30 lần (ngưỡng ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe con người).

Sau đó, tại thông báo chính thức đăng tải cuối tuần qua, Tổng cục Môi trường cho biết qua kiểm tra thực tế cùng với quá trình đấu tranh với lãnh đạo Công ty Rạng Đông, công ty này đã thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân (Hg) lỏng (có độc tính cao hơn so với viên Amalgam) với khối lượng theo tính toán của các nhà khoa học là 30 mg/bóng. Khối lượng hóa chất còn lại là hơn 4.510.700 viên Amalgam với trọng lượng là 41,75 kg. Hg lỏng là gần 109 kg, trong đó hơn 34,3 kg được bảo quản an toàn cùng với viên Amalgam trong tủ cấp đông tại khu vực bị cháy. Lượng Hg đã phát tán ra ngoài môi trường do sự cố cháy nổ là hơn 15 - hơn 27 kg.

Tuy nhiên ngay trong ngày hôm qua 9/9, Chi cục Môi trường Hà Nội đã công bố chỉ số quan trắc môi trường khu vực xung quanh Rạng Đông trong ngày 6 và 7/9. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng thủy ngân (trung bình 24 giờ) trong không khí tại các vị trí trên đều dưới ngưỡng quy định tại QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Kết quả phân tích so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội (cột B) cho thấy tất cả các thông số, bao gồm cả thủy ngân tại 5 vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép.