Chủ tịch Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo chạy tàu Nhổn - ga Hà Nội từ ngày 8/8

Tại nhà ga trên cao của dự án đoạn Nhổn - Cầu Giấy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã nghe chủ đầu tư là Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã báo cáo tình hình thi công dự án. Với đoạn trên cao, lãnh đạo MRB cho biết, hiện dự án đã thi công xong 100%.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra tại hiện trường dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội.

Với công tác chuẩn bị đưa các đoàn tàu vào hoạt động thương mại đoạn trên cao, lãnh đạo MRB cho biết, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý quan trọng cuối cùng, trong đó có việc đoạn trên cao được Tư vấn quốc tế cấp chứng nhận an toàn hệ thống; Cục đăng kiểm kiểm định và cấp chứng nhận an toàn cho 10 đoàn tàu; Cục đường sắt thông qua các chứng nhận an toàn; Hội đồng kiểm tra Nhà nước họp, chấp thuận các các điều kiện vận hành…

“Từ thực tế này, Chủ đầu tư đã đề xuất UBND thành phố cho phép dự án vận hành đoạn trên cao từ 9/8/2024”, lãnh đạo MRB báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Cho ý kiến chỉ đạo tại công trường dự án, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, các công việc thi công và chuẩn bị đưa dự án vào vận hành đã xong thì cần sớm đưa các đoàn tàu vào chở khách thương mại.

Từ thực tế này, ông Thanh yêu cầu chủ đầu tư, cần đưa vào vận hành vào ngày 8/8 thay vì ngày 9/8 như phương án đưa ra trước đó.

Tàu Nhổn - ga Hà Nội được chỉ đạo vận hành thương mại từ 8/8/2024.

Với Sở GTVT Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu, sớm trình thành phố các dự thảo về việc hoàn thành dự án để lãnh đạo thành phố ký quyết định vận hành, làm cơ sở thực hiện bàn giao, tiếp nhận giữa chủ đầu tư và đơn vị vận hành.

Trưa 6/8, trao đổi với PV Tiền Phong về tiến độ chủ tịch thành phố yêu cầu trên, lãnh đạo MRB cho biết, chủ đầu tư đáp ứng được. Theo lãnh đạo MRB, thực tế hiện nay tàu vẫn đang vận hành kỹ thuật trên tuyến với số lượng nhân viên, kỹ sư đã được cả chủ đầu tư và đơn vị vận hành là Cty Hà Nội Metro chuẩn bị đầy đủ lâu nay.

Với công tác kiểm đếm, nghiệm thu giữa chủ đầu tư và đơn vị vận hành là Cty Hà Nội Metro cũng đã thực hiện từng bước suốt thời gian qua, hiện nay công tác bàn giao diễn ra chỉ là ký, xác nhận các giấy tờ.

Dự án ĐSĐT đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km, trong đó đoạn đi trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài 4km. Đoạn trên cao sau khi đi vào hoạt động mỗi lượt tàu sẽ chuyển chở khoảng 1.000 hành khách, mỗi giờ tàu chở được hơn 8.000 lượt khách/chiều.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]