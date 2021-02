Chủ tịch Đắk Nông lý giải việc cách ly tất cả những người trở về từ TP.HCM

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 16:19 PM (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung ký công văn triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, qua đó đề nghị cách ly tất cả người dân trở về từ TP.HCM trong vòng 14 ngày.

Chiều 9/2, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Trung lý giải về việc ban hành công văn có nội dung nói trên. Theo ông Trung, quyết định nói trên sẽ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người từ TPHCM về địa phương này. “Nhưng phải chia sẻ với tỉnh Đắk Nông để cùng nhau phòng chống dịch vì sức khỏe bản thân, gia đình, cộng đồng và phát triển kinh tế-xã hội”, ông Trung nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông lý giải thêm, hiện nay, 7 quận, thành phố (TPHCM) đã có người nhiễm dịch và dự báo tới đây còn diễn biến rất phức tạp. “Số người từ TPHCM về Đắk Nông Nông rất nhiều ở các huyện, thành phố... và không thể kiểm soát hết dịch tễ. Trong trường hợp đó, nếu không may có nhiều ca nhiễm bệnh và lây lan ở các địa phương sẽ làm tình hình phức tạp, vì điều kiện cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở y tế và chữa bệnh của chúng tôi còn nhiều khó khăn”, ông Trung chia sẻ.

Theo đó, trong công văn, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các đơn vị chức năng, các địa phương cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp người dân trở về/đến từ TP. Hồ Chí Minh từ ngày 9/2/2021, thời gian cách ly tối đa 14 ngày. Các trường hợp khác liên quan đến các ổ dịch thực hiện cách ly y tế đúng theo quy định.

Các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền vận động người dân hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới, đi lại trong dịp Tết; vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công nhân viên tổ chức làm việc trong Tết, sinh hoạt tại chỗ, ...

Các cơ quan chuyên môn rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết (nhân lực, vật tư, sinh phẩm, công cụ, phương tiện, bệnh viện dã chiến) để sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh, kể cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Hoạt động sản xuất, cung ứng vẫn tiếp tục, không để xảy ra thiếu, khan hiếm các loại vật tư, sinh phẩm phòng chống dịch, không để thiếu, khan hiếm các loại vật tư, sinh phẩm phòng, chống dịch và các loại hàng hóa phục vụ người dân.

Công an, Quân sự, Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống xấu do diễn biến mới của dịch bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh để người dân đề cao cảnh giác, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà, bảo đảm đúng theo quy định và có biện pháp mạnh mẽ phòng chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp dành thời gian cần thiết chỉ đạo công tác phòng chống dịch, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

UBND huyện Đắk R’lấp tiếp tục bảo đảm duy trì 24/24 giờ hoạt động của Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại Cai Chanh, xã Đắk Ru.

