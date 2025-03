Chủ mưu vụ lũng đoạn đấu giá đất 30 tỷ đồng một m2 bị tuyên 3 năm tù

Trưa 6/3, Phạm Ngọc Tuấn bị TAND Hà Nội tuyên 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, theo điểm c khoản 2 điều 218 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tiền 200 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.

Cùng tội danh, Ngô Văn Dương bị tuyên 30 tháng, Nguyễn Đức Thành, 22 tháng. Ba bị cáo còn lại được hưởng án treo gồm Nguyễn Thị Quỳnh Liên 12 tháng, Nguyễn Thế Trung 18 tháng và Nguyễn Thế Quân 15 tháng.

HĐXX đánh giá các bị cáo đều có nhận thức, hiểu biết pháp luật song sai phạm vì động cơ vụ lợi, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín cơ quan tổ chức liên quan, gây rối loạn thị trường bất động sản, gây bức xúc bất bình trong xã hội. Việc đưa vụ án xét xử nhằm trừng trị những cá nhân sai phạm, đồng thời phòng ngừa tội phạm tương tự.

Đây là sự việc có tính chất đồng phạm giản đơn, trong đó Tuấn là người "khởi xướng, rủ rê, bàn bạc, chỉ đạo cả nhóm".

Vụ án được TAND xét xử công khai, lưu động tại Hội trường UBND xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, nơi có các thửa đất liên quan vụ án. Khoảng gần 200 người dân địa phương đến nghe phiên tòa. Trước khi tuyên án, thay mặt HĐXX, chủ tọa Trần Nam Hà cảm ơn địa phương giúp tòa tổ chức phiên xét xử an ninh, hiệu quả.

Phạm Ngọc Tuấn được xác định là người "khởi xướng, rủ rê, bàn bạc, chỉ đạo cả nhóm" phạm tội. Ảnh: Danh Lam

"Làm một phi vụ chấn động địa cầu"

Tại tòa, Tuấn khai không có ý định "lũng đoạn" đấu giá mà ban đầu đơn giản là mua được 1-2 thửa, sau này bán lại "kiếm chút tiền nuôi vợ con". Qua tìm hiểu trước, Tuấn thấy vị trí đất đẹp, gần khu công nghiệp Nội Bài.

Sau đó, do không tự tin trúng được, Tuấn lên ý tưởng mua nhiều hồ sơ để nếu không trúng mảnh này thì trúng mảnh khác. Tuấn bảo rủ Dương rủ thêm người, chung tiền mua đủ 58 hồ sơ và góp tiền cọc.

Khi gặp nhau bàn bạc giá trị các khu đất, Tuấn khai đọc hồ sơ mời đấu giá chưa hiểu chính xác quy định nên đã gọi điện cho Công ty Đấu giá Thanh Xuân hỏi qua về quy trình thủ tục.

"Nhân viên bên đó bảo trả giá cao không sao cả, tùy nhu cầu và khả năng của mỗi người, trả bao nhiêu cũng được. Lúc đó bị cáo cũng mới biết, nếu trả giá cao ở vòng 5 rồi vòng 6 bỏ, thì thửa đó đấu giá bất thành, sẽ phải đấu giá lại", Tuấn khai.

Từ đó, Tuấn nghĩ ra cách trả giá cao đến hết vòng 5 rồi bỏ, để mảnh đất đó buộc phải đấu giá lại, mình sẽ có nhiều cơ hội mua được.

Chủ tòa Trần Nam Hà chất vấn "bị cáo tự nhận có hiểu biết và nghiên cứu về vị trí các thửa đất khi đó, vậy theo bị cáo, các mảnh đất này khi đó có giá khoảng bao nhiêu mỗi mét vuông?". Tuấn đáp khoảng 30-40 triệu đồng.

"Vậy bị cáo nghĩ gì mà bỏ giá tới hơn 30 tỷ đồng? Người bình thường có đưa ra mức giá không tưởng đó không?", chủ tọa truy vấn. Tuấn bào chữa: "Do hỏi công ty đấu giá nói không sao nên mới làm".

Song khai báo ngay sau đó, Dương thừa nhận, sau khi thực hiện phi vụ này, dư luận, báo chí bắt đầu đưa thông tin nên bắt đầu lo lắng, hỏi Tuấn "liệu có làm sao không" và được Tuấn đáp: Không làm sao hết.

"Tuấn dặn nếu nhà báo hay ai hỏi, phải nói mình là người có tiền, là giới siêu giàu, phải làm một vụ chấn động địa cầu, định giang sơn", Dương khai.

Bị cáo Ngô Văn Dương tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Theo các đồng phạm, Tuấn là người lên kịch bản, mức giá bước giá từng vòng, chiến thuật bỏ giá với mỗi mảnh đất, các bị cáo khác chỉ làm theo.

Khi thông tin về vụ đấu giá 30 tỷ đồng mỗi m2 đất xuất hiện càng nhiều, Dương khai, Tuấn đã họp cả nhóm bàn bạc, xui "mỗi người khai một kiểu để đánh lạc hướng".

Song Dương nói tự nhận thức lúc đấy "chắc chắn mình phạm tội rồi", nên cùng Liên đi đầu thú ngay sáng hôm sau.

Các bị cáo thừa nhận hành vi, xin lỗi những người tham gia đấu giá, các bị hại và người dân địa phương.

Tại phiên toà, Công ty Đấu giá Thanh Xuân và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn cho rằng thiệt hại từ hành vi của các bị cáo không chỉ ở số tiền chi phí đấu giá và chi phí mua hồ sơ, mà còn là thời gian, công sức, gây dư luận xấu. Họ đề nghị xử phạt nghiêm minh để răn đe, song cân nhắc khoan hồng.

Ngoài mức án đề nghị cho các bị cáo, đại diện VKS kiến nghị, từ vụ án này, các cơ quan quản lý cần xây dựng giá khởi điểm đấu giá sát giá thị trường, tăng tiền đặt cọc, rút ngắn thời gian nộp tiền, buộc người trúng đấu giá triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch để giảm lướt sóng, đầu cơ đất và lành mạnh hóa môi trường đầu tư bất động sản thủ đô và toàn quốc.

Phiên tòa của TAND Hà Nội do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, được xét xử lưu động tại Hội trường UBND xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn với gần 200 người dân đến tham dự. Ảnh: Danh Lam

Bản án xác định, tháng 4/2024, UBND huyện Sóc Sơn có quyết định đấu giá 58 thửa đất, diện tích 90-224 m2 tại xã Quang Tiến. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân để xây dựng quy chế đấu giá.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp qua 6 vòng bắt buộc. Người trả giá cao nhất tại vòng 6 là người trúng đấu giá. Tại vòng này, nếu khách ghi vào phiếu "không tiếp tục trả giá" thì thửa đất đó không được bán.

Tháng 11/2024, các 6 bị cáo góp tiền, đứng tên đăng ký hồ sơ đấu giá và lập nhóm zalo nhắn tin trao đổi. Tuấn mua 58 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ tương ứng với một thửa đất rồi hướng dẫn cả nhóm hoàn thiện.

Do có kinh nghiệm trong thẩm định, đấu giá đất, Tuấn tìm hiểu thông tin 58 thửa đất, xác định giá trị từng thửa, nghiên cứu quy chế đấu giá và các quy định pháp luật về đấu giá.

Tuấn hướng dẫn cả nhóm trả giá cao bất thường tại vòng 5. Đến vòng 6, tất cả đều ghi "Không tiếp tục trả giá", mục đích phá cuộc đấu giá.

Như vậy sẽ làm cho phiên đấu giá không thành mà vẫn không vi phạm quy chế và không bị mất tiền đặt cọc. Điều này buộc việc đấu giá sẽ phải dừng lại để tổ chức đấu giá lại lần sau.

Ngày 29/11/2024, bắt đầu vào cuộc đấu giá. Ở vòng 4, nhóm này hẹn nhau ra khu vực nhà vệ sinh (do điện thoại di động bị cấm mang vào nơi đấu giá) trao đổi, bàn bạc cách thức trả giá ở vòng 5.

Họ thống nhất Tuấn sẽ đưa ra giá 30 tỷ đồng/m2. Đến vòng thứ 6, cả nhóm sẽ không tiếp tục trả giá, mục đích để phá cuộc đấu giá. Tất cả đều đồng ý.

Do nhóm của Tuấn bỏ giá cao bất thường nên nhiều khách hàng chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đấu giá vì cho rằng các đối tượng đã có hành vi phá cuộc đấu giá. Do 6 bị cáo không trả giá tại vòng 6, phiên đấu giá không thành công. Kết quả, 36 trong số 58 thửa đất đấu giá bất thành.

Thiệt hại vật chất xác định được là hơn 400 triệu đồng, cho Công ty Đấu giá Thanh Xuân và những người mua hồ sơ đấu giá.