Chủ động kịch bản ứng phó Omicron

Vắc-xin vẫn là vũ khí hiệu quả nhất Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, ngày 14-12 cảnh báo Omicron đang lây lan với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Tại buổi họp báo ở TP Geneva -Thụy Sĩ, ông Ghebreyesus còn thông tin kể từ khi được phát hiện lần đầu ở Nam Phi vào tháng trước, Omicron hiện đã có mặt tại 77 quốc gia. Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh cần cẩn trọng với Omicron, bởi ngay cả khi biến thể này gây ra các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với biến thể khác, số ca nhiễm gia tăng cũng có thể khiến hệ thống y tế quá tải. Cũng trong ngày 14-12, các nhà nghiên cứu Nam Phi cung cấp thêm dữ liệu cho thấy Omicron có thể làm giảm mức độ hiệu quả của vắc-xin. Phân tích hồ sơ y tế của khách hàng trong 3 tuần đầu tiên kể từ ngày Omicron được phát hiện ở Nam Phi, nghiên cứu của Công ty Bảo hiểm Discovery Health (Nam Phi) cho thấy rủi ro nhập viện ở nhóm dân số trưởng thành nhiễm Omicron thấp hơn 29% so với thể gốc. Theo đài CNN, nghiên cứu còn cho biết thêm 2 liều vắc-xin Pfizer-BioNTech cho mức độ hiệu quả 33% trong việc ngăn chặn Omicron lây nhiễm và 70% trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng. Do đó, vắc-xin hiện vẫn là vũ khí hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống Covid-19. Khẩu trang, giãn cách xã hội và những biện pháp khác cũng phát huy tác dụng. Cao Lực