Chở quá tải trọng, tài xế lái ô tô tông xe CSGT để tháo chạy

Chủ Nhật, ngày 29/11/2020 07:51 AM (GMT+7)

Vận chuyển hàng hóa quá tải trọng, Bò cố tình điều khiển xe lạng lách trên đường và tông vào xe CSGT để trốn chạy.

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Chế Văn Bò (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 30 ngày 20/11, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đồng Nai, thực hiện tuần tra trên quốc lộ 1A, khu vực đầu cầu Đồng Nai. Phát hiện xe ô tô tải ben biển số: 51C-948.52 do Chế Văn Bò điều khiển lưu thông theo hướng TP Biên Hòa đi TP. Hồ Chí Minh có dấu hiệu quá tải nên tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Chế Văn Bò

Tuy nhiên, Bò không chấp hành mà tăng ga đâm thẳng vào tổ tuần tra, rồi lái xe bỏ chạy hướng về TP. Hồ Chí Minh. Tổ tuần tra đã dùng xe ô tô đặc chủng truy đuổi vượt lên ra hiệu lệnh dừng xe thì Bò tiếp tục lái xe tải lạng lách và đâm vào xe của lực lượng công an. Tổ tuần tra Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai đã liên hệ, phối hợp với lực lượng Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT, Công an TP. Hồ Chí Minh để ngăn chặn. Khi xe đến khu vực cầu vượt Tân Vạn, lực lượng công an đã chặn được chiếc xe và tạm giữ đối tượng cùng phương tiện để phục vụ điều tra. Xe ô tô của Tổ tuần tra CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai bị hư hỏng một phần do xe tải ben húc vào trong quá trình lạng lách.

Bước đầu, Chế Văn Bò khai, do xe chở quá tải nên khi thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đã không chấp hành mà cố tình chạy thoát. Qua kiểm tra và cân xe cho kết quả, chiếc xe tải do Bò điều khiển chở hàng hóa vượt quá tải trọng 53%.

