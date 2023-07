Chìm tàu câu mực, 2 ngư dân Bình Định mất tích

Tối 19-7, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, cho biết khoảng hơn 6 giờ cùng ngày, khi đang hoạt động tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 145 hải lý, cách mũi Vũng Tàu khoảng 273 hải lý, tàu câu mực BĐ 30947 TS do ông Trần Bình Trọng (xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng bị chìm do sóng to, gió lớn. Lúc này trên tàu có sáu thuyền viên.

Ảnh minh hoạ.

Trong sáu thuyền viên gặp nạn, có bốn người được tàu chở hàng Royal Diamond 7 và tàu CMA CGM Georg Foster cứu, hai thuyền viên còn lại hiện đang mất tích.

Sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Thường trực về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định đã đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Chi cục Thủy sản và UBND huyện Phù Cát liên hệ, phối hợp với gia đình chủ tàu, xác minh thông tin các thuyền viên bị nạn và huy động các tàu cá, phương tiện hoạt động gần khu vực tàu bị nạn biết, tham gia tìm kiếm.

Hiện nay, các tàu Royal Diamond 7, Murcia Maersk, CMA CGM Georg Foster đang hỗ trợ tìm kiếm hai thuyền viên mất tích tại hiện trường.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu SAR 413 đang trực tại Côn Đảo đi hỗ trợ tìm kiếm hai thuyền viên mất tích, dự kiến khoảng 1 giờ 30 ngày 20-7 sẽ đến hiện trường.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã đề nghị Đài Thông tin Duyên hải TP.HCM liên lạc trực tiếp các tàu GLOVIS, SUPPWEN, EURO BREEZE, YONG JIN UN đang hành trình trong khu vực tàu bị nạn để tham gia hỗ trợ tìm kiếm hai thuyền viên mất tích.

Chủ tàu BĐ 30947 TS là ông Trần Phi (ngụ xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Ông Phi uỷ quyền cho ông Trọng làm thuyền trưởng. Tàu dài 13,5 m, công suất 35CV, hành nghề câu mực.

