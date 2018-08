Chỉ trong vài giờ, đoạn đường hơn 100m ở Sài Gòn đã “nuốt” 2 mạng người

Thứ Tư, ngày 22/08/2018 18:39 PM (GMT+7)

Chỉ trong thời gian vài giờ, trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, hiện trường cả hai vụ cách nhau hơn 100m.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong trên Quốc lộ 1 chỉ cách vụ tai nạn chết người xảy ra buổi sáng hơn 100m

Đầu giờ chiều 22.8, người dân lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ An Lạc về An Sương (đoạn dốc cầu An Lập, quận Bình Tân), phát hiện người đàn ông tử vong trên làn đường ô tô, cạnh đó là chiếc xe máy BKS: 51F8-2264 nên báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt ghi nhận vụ việc, lấy lời khai các nhân chứng đồng thời trích xuất camera khu vực.

Tại hiện trường, nạn nhân (khoảng 40 tuổi), không có giấy tờ tùy thân, trên người nạn nhân có vết bánh xe nghi do bị phương tiện khác chèn qua. Ở làn đường ô tô sát dải phân cách với làn xe hai bánh có nhiều cát và vết cày trên mặt đường.

Trước đó, sáng cùng ngày, va chạm giữa xe tải và xe đạp cũng khiến người phụ nữ bán vé số tử vong

Trước đó, vào sáng cùng ngày, cách hiện trường vụ tai nạn trên khoảng 100m cũng xảy ra va chạm giữa xe tải và xe đạp do người phụ nữ bán vé số điều khiển khiến nạn nhân tử vong. Nạn nhân cũng không mang theo giấy tờ tùy thân. Công an kêu gọi ai là người nhà các nạn nhân đến phối hợp giải quyết.