Đề nghị khởi tố 38 bị can

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố 38 bị can. Trong đó:

- 2 bị can phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ": Phan Quốc Việt (đưa hối lộ (làm tròn số) 106,6 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước 432 tỉ đồng); Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á (đưa hối lộ 32,1 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước 325 tỉ đồng)

- 6 bị can đã phạm tội "Nhận hối lộ": Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế (nhận hối lộ 2,25 triệu USD); Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương (nhận hối lộ 27 tỉ đồng); Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ KH-CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH-CN (nhận hối lộ 350.000 USD); Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trinh y tế, Bộ Y tế (nhận hối lộ 300.000 USD); Nguyễn Huỳnh - cựu Phó Trưởng Phòng Quản lý giá thuốc thuộc Cục Quản lý Dược, cựu Thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế (nhận hối lộ 4 tỉ đồng); Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế (nhận hối lộ 100.000 USD).

- 2 bị can đã phạm tội "Đưa hối lộ": Phan Tôn Noel Thảo, cựu Kế toán trưởng Công ty Việt Á (đưa hối lộ 34 tỉ đồng); Hồ Thị Thanh Thảo, cựu Thủ quỹ Công ty Việt Á (đưa hối lộ 34 tỉ đồng).

- 2 bị can phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí": Chu Ngọc Anh (gây thiệt hại tài sản Nhà nước 18,98 tỉ đồng; Phạm Công Tạc (gây thiệt hại tài sản nhà nước 18,98 tỉ đồng).

- 21 bị can đã phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng": Trần Thị Hồng, cựu nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á (gây thiệt hại tài sản nhà nước 319,3 tỉ đồng); Trần Tiến Lực, cựu nhân viên phụ trách vùng Công ty Việt Á (gây thiệt hại 121,9 tỉ đồng);

Ngụy Thị Hậu, cựu Phó trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán CDC Bắc Giang (gây thiệt hại 105,6 tỉ đồng);

Phan Huy Văn, cựu Giám đốc Công ty Phan Anh (gây thiệt hại 104,9 tỉ đồng);

Phan Thị Khánh Vân, lao động tự do (gây thiệt hại 104,9 tỉ đồng);

Lâm Văn Tuấn, cựu Giám đốc CDC Bắc Giang (gây thiệt hại 98 tỉ đồng);

Lê Trung Nguyên, cựu nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á (gây thiệt hại 88 tỉ đồng);

Nguyễn Mạnh Cường, cựu Kế toán trưởng CDC Hải Dương (gây thiệt hại 73,8 tỉ đồng); Nguyễn Thị Trang, cựu Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính, Sở Tài chính Hải Dương (gây thiệt hại 73,8 tỉ đồng);

Tiêu Quốc Cường - cựu Kế toán trưởng, Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Sở Y tế Bình Dương (gây thiệt hại 55,7 tỉ đồng); Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương (gây thiệt hại 55,7 tỉ đồng); Trần Thanh Phong, cựu Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương (gây thiệt hại 55, 7 tỉ đồng); Lê Thị Hồng Xuyên, cựu nhân viên CDC Bình Dương (gây thiệt hại 55,7 tỉ đồng);

Nguyễn Trường Giang, cựu Tổng Giám đốc Công ty VNDAT (gây thiệt hại 29,6 tỉ đồng); Nguyễn Thị Thủy, cựu Giám đốc dự án Công ty VNDAT (gây thiệt hại 29,6 tỉ đồng);

Nguyễn Văn Định, cựu Giám đốc CDC Nghệ An (gây thiệt hại 17,3 tỉ đồng); Nguyễn Thị Hồng Thắm, cựu Kể toán trưởng CDC Nghệ An (gây thiệt hại 17,3 tỉ đồng); Hồ Công Hiếu, cựu Thẩm định viên Công ty Thẩm định giả Miền Nam - Chi nhánh Nghệ An (gây thiệt hại 17,3 tỉ đồng);

Vũ Văn Doanh, cựu Giám đốc Công ty Thẩm định giá TVC (gây thiệt hại 14,8 tỉ đồng); Tạ Ngọc Chức, cựu Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định Toàn Cầu (gây thiệt hại 4 tỉ đồng); Ninh Văn Sinh, cựu Phó Giám đốc Công ty Thẩm định giá Trung Tín (gây thiệt hại 2,5 tỉ đồng).

- 2 bị can phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ": Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương (gây thiệt hại 73,8 tỉ đồng); Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ

- 2 bị can phạm tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi": Nguyễn Bạch Thủy Linh, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings (trục lợi 6 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Chuyên viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (trục lợi 2 tỉ đồng).

- Riêng bị can Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét phê chuẩn quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can số 11/QĐ-CSKT-P9 ngày 11-7; truy tố theo quy định của pháp luật.