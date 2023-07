Chi tiết khối tài sản bị kê biên của cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Kê biên nhiều nhà, đất của các cựu quan chức

Ông Doãn Văn Hưởng và Nguyễn Văn Vịnh (bên phải).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can liên quan đến việc khai thác trái phép hàng triệu tấn quặng apatit trên địa bàn. Trong đó, ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và một số cán bộ sở, ngành của tỉnh này bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama, bị truy tố với hai tội danh “Rửa tiền và Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã kê biên và phong tỏa nhiều tài sản, bất động sản của các bị can nêu trên.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai kê biên của bị can Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai gồm: 263,1m2, tại tổ 24, phường Bắc Cường, TP Lào Cai; căn hộ chung cư số 1006 (100,7m2), Tòa CT2 ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; căn hộ chung cư số 2411 (97,5m2) - Trung tâm Thương mại Văn phòng và căn hộ Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Ngoài bất động sản, cơ quan điều tra cũng phong tỏa tài sản là tiền của bị can Lê Ngọc Hưng gồm 500 triệu đồng trong tài khoản tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Yên Bái và trên 1,3 tỷ đồng, gồm tiền gốc và tiền lãi trong tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng (bên trái).

Tương tự đối với bị can Nguyễn Thanh Dương, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cơ quan điều tra cũng kê biên gồm: Đất và nhà xây trên đất, diện tích 179,9 m2 đất ở tại đô thị tại đường Hoàng Liên phường Cốc Lếu, TP Lào Cai; Đất và nhà xây trên đất, diện tích 560,5 m2, tại Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai. Đây là nhà ở Nhà Biệt thự, có diện tích xây dựng 248,7 m2, diện tích sàn: 794,2 m2.

Tài sản kê biên của bị can Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai là đất và nhà xây trên đất, diện tích 100 m2, tại đường Hoàng Liên, tổ 24 phường Cốc Lếu, TP Lào Cai. Diện tích xây dựng: 100m2, diện tích sàn 300 m2.

Đối với bị can Phan Văn Cương, cựu Phó giám đốc Sở Công thương Lào Cai là đất và nhà xây trên đất diện tích 222,2 m2, mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị tại phố Hoàng Lan, tổ 24, phường Bắc Cường TP Lào Cai. Nhà ở: Loại nhà ở biệt thự song lập; diện tích xây dựng: 96,6 m2, diện tích sàn: 305 m2.

Ngoài ra, vợ bị can Phan Văn Cương nộp khắc phục hậu quả cho chồng số tiền 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong vụ án này, cơ quan điều tra không để cập đến việc kê biên, phong toả tài sản của bị can Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Gia đình ông Hưởng chỉ nộp 200 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Cựu giám đốc Lilama bị kê biên cả cổ phần

Một điểm khai thác khoáng sản tại xã Đồng Tuyển do Công ty Lilama thực hiện vào tháng 8/2013.

Tài sản đã kê biên, tạm giữ của bị can Nguyễn Mạnh Thừa, nguyên Giám đốc Công ty Lilama và gia đình gồm, 2 biệt thự tại Đại lộ Trần Hưng Đạo, TP Lào Cai (nhà bị can Thừa và vợ đang ở); Thửa đất có diện tích 301 m2 tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đứng tên Nguyễn Mạnh Thừa; Nhà và đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đứng tên Nguyễn Mạnh Thừa; Thửa đất diện tích 262,5m (đứng tên Công ty Lilama), tại đường Nguyễn Huệ, TP Lào Cai (vợ chồng con bị can Thừa đang sử dụng để kinh doanh Nhà hàng BBQ).

Ngoài bất động sản, cơ quan điều tra cũng phong toả tài sản của bị can Nguyễn Mạnh Thừa tại Công ty đồng Tả Phời - Vinacomin; gồm: 4.080.000 cổ phần, tương đương 40,8 tỷ đồng; Xe ô tô BMW X6 màu đen; Tổng số tiền 1 tỷ đồng bà Vũ Thị Lan (là vợ bị can Nguyễn Mạnh Thừa) nộp để khắc phục hậu quả cho chồng. Đối với 2 tỷ đồng mà Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời còn nợ tiền công của Công ty Lilama cũng được nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho bị can Nguyễn Mạnh Thừa…

