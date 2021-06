Bộ Công an lý giải việc chậm trả thẻ CCCD gắn chip

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 12:40 PM (GMT+7)

Dịch COVID-19 kiến việc nhập khẩu chip điện tử gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ trả thẻ CCCD cho người dân.

Thời gian qua, nhiều bạn đọc phản ánh đã làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) vài tháng nay nhưng chưa nhận được thẻ. Những bạn đọc này thắc mắc không biết lý do vì sao việc trả thẻ CCCD bị chậm như vậy.

Tại cuộc họp báo chiều 21-6 của Bộ Công an, Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), cho biết tính đến giữa tháng 6-2021, toàn quốc đã thu nhận gần 54 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Con số này vượt 107% so với chỉ tiêu đề ra (50 triệu hồ sơ).

Theo kế hoạch, Cục C06 phấn đấu đến ngày 1-7 sẽ in và trả 50 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử.

Tình hình dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử. Đây là nguyên nhân khách quan tác động lớn đến tiến độ sản xuất thẻ để trả cho người dân. Ảnh: TUYẾN PHAN

"Việt Nam phải nhập khẩu chip từ nước ngoài, trong khi đó nhiều nước khác rơi vào tình trạng bị khủng hoảng về sản xuất chip gắn trên CCCD", Cục trưởng C06 nói và nhận định đây là nguyên nhân khách quan tác động lớn đến tiến độ sản xuất thẻ để trả cho người dân.

Để sớm hoàn thành kế hoạch, Bộ Công an đang cố gắng sản xuất, trả thẻ cho người dân trong thời gian sớm nhất. Cục C06 đặt mục tiêu đến tháng 9-2021 sẽ in và trả toàn bộ số thẻ CCCD đã thu nhận hồ sơ.

Đối với dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đại tá Nguyên nhấn mạnh sau ngày 22-6, cơ sở dữ liệu của Bộ Công an sẽ chính thức kết nối với tất cả bộ, ban, ngành đã có đủ điều kiện về cơ sở dữ liệu chuyên ngành và đủ điều kiện về an ninh, an toàn thông tin.

Theo lộ trình, sau ngày 1-7, các bộ, ngành có đủ điều kiện an ninh an toàn thông tin, đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng thì sẽ kết nối ngay với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Chip điện tử trên CCCD lưu trữ hơn 14 trường thông tin của công dân, gồm: số CCCD; họ và tên; tên gọi khác; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; dân tộc; tôn giáo; quê quán; nơi đăng ký thường trú; đặc điểm nhận dạng; ngày cấp CCCD; ngày hết hạn; họ tên cha/mẹ, vợ/chồng; số chứng minh nhân dân 9 số đã được cấp; ảnh chân dung; đặc điểm vân tay 2 ngón trỏ; dự phòng cho ảnh mống mắt và các thông tin khác.

