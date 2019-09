Cháy lớn trên phố La Thành, nhiều người “phi thân” qua cửa sổ

Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 10:33 AM (GMT+7)

Ngọn lửa bùng lớn tại cửa hàng bán ghế sofa và đèn trang trí khiến nhiều người phải nhảy xuống mái tôn và trèo qua cửa sổ thoát thân sang nhà hàng xóm.

Khói bốc lớn từ tầng 1 ngôi nhà trên phố Đê La Thành. Ảnh: T.P

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h sáng 15/9 tại số nhà 594 đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo đó, vào thời điểm trên, nhiều người đi tập thể dục phát hiện khói phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà. Sau đó ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội cháy lan ra các tầng trên. Phát hiện cháy, người dân đã báo cho những người bên trong chạy thoát ra ngoài.

“Thời điểm xảy ra cháy bên trong nhà có khoảng gần 10 người, một số cháu bé cùng người lớn đã nhảy qua cửa sổ sang nhà hàng xóm, còn một số người khác đã thoát ra ngoài bằng cách nhảy xuống mái tôn nhà bên cạnh. May mắn là tất cả họ đều an toàn, chỉ có một người đàn ông bị thương nhẹ”, anh Thái Thành, người dân ở gần khu vực kể lại.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và đến hơn 8h cùng ngày đám cháy được dập tắt.

Ngôi nhà bị cháy gồm 3 tầng, 1 tum. Tầng 1 là nơi chủ nhà mở cửa hàng bán ghế sofa và đèn trang trí. Sau cháy, nhiều vật dụng bên trong ngôi nhà bị thiêu rụi, cửa cuốn tầng 1 bị biến dạng.

Một lãnh đạo Công an quận Đống Đa thông tin thêm, lửa bùng phát từ khu vực tầng 1 của ngôi nhà sau đó cháy lan rộng ra xung quanh. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện tại, công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.