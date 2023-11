Cháu gái chủ tịch Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị. Trong đó, cháu gái bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản.

Bị can Trương Huệ Vân trước khi bị bắt. Ảnh: Cafebiz.

Trương Huệ Vân (SN 1988, là người Việt gốc Hoa) là cháu gái của chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. Trước khi bị bắt, bị can Vân từng gây xôn xao khi tổ chức đám cưới xa hoa bậc nhất TP HCM với một nhạc sĩ nổi tiếng.

Theo kết luận điều tra, do là cháu ruột nên bị can Trương Huệ Vân được nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát tin tưởng giao đứng tên cổ phần, góp vốn, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong đó, Vân là Tổng Giám đốc các công ty: Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Eurasia Concept và điều hành hoạt đông các công ty: Lavifood, Tanifood, Sài Gòn Galleria...

Năm 2021, bị can Trương Mỹ Lan mua lại Công ty Lavifood để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp, giao cho cháu gái quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long (Tổng Giám đốc công ty), Võ Hồng Khanh, Hồ Xuân Dũng (cùng là cá nhân đứng tên sở hữu cổ phần).

Trong quá trình hoạt động, chủ tịch Vạn Thịnh Phát chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty Lavifood để vay vốn tại Ngân hàng SCB, nhằm phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, Trương Huệ Vân còn thành lập các công ty "ma" để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Lavifood để lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB rồi sử dụng cho các mục đích riêng của 2 bị can.

Trong thời gian điều hành Công ty Sài Gòn Galleria và Eurasia Concept, Vân còn chỉ đạo 2 nhân viên kế toán của 2 công ty phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, lấy tiền chi cho các hoạt động của 2 công ty. Tuy nhiên, khi cần trả nợ, công ty lại không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh mà lấy từ các khoản vay của những công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại SCB để trả cho chính SCB.

Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty hoạt động thật tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB. Đến ngày 17-10-2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỉ đồng, bao gồm cả gốc và lãi.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trương Huệ Vân đã giúp sức, đồng phạm với bị can Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi Tham ô tài sản. Do có tài sản đảm bảo hơn 1.720 tỉ đồng nên cơ quan điều tra xác định Trương Huệ Vân liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, tại cơ quan công an, Trương Huệ Vân nhận thức được sai phạm của bản thân mình trong quá trình làm việc theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Nữ bị can này thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; tự nguyện, phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]