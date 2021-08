Cháu bé nhiễm Covid-19 từ TP.HCM về Hải Phòng như thế nào?

Cháu bé nhiễm Covid-19 từ TP.HCM về Hải Phòng như thế nào?

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 00:30 AM (GMT+7)

Gia đình cháu bé đã lên kế hoạch để đưa cháu từ TP.HCM về Hải Phòng, sau đó "qua mặt" cả chốt kiểm dịch.

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, chiều 26/8, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về an toàn nơi đông người", đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng trong vụ việc theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại ngõ nhà cháu N.Đ.M

Cố tình đưa người từ TP.HCM vào Hải Phòng

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào đầu tháng 5/2021, cháu M. cùng bà nội là Nguyễn Thị Mùi từ Hải Phòng vào nhà chị ruột của bố cháu M. ở số 27 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM chơi.

Sau đó, TP.HCM bùng phát dịch Covid-19 nên cháu M. không về lại được Hải Phòng. Đến khoảng giữa tháng 8/2021, do thấy dịch Covid-19 tại TP.HCM diễn biến rất phức tạp nên mẹ cháu M. là chị N.T.T.H đã lên mạng xã hội tìm người, nhờ đưa cháu M. ra Hải Phòng.

Qua các mối quan hệ, chị N.T.T.H đã liên hệ với một nam giới tên Thắng (chưa rõ lai lịch) và đặt vấn đề nhờ đưa cháu M. ra Hải Phòng.

Theo đó, chị N.T.T.H đã thỏa thuận Thắng sẽ chịu trách nhiệm làm các thủ tục xét nghiệm Covod-19 cho cháu M., nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì sẽ đưa cháu M. từ TP.HCM ra đến Nghệ An, còn chị H. sẽ đón cháu M. tại Nghệ An rồi đưa về Hải Phòng.

Chị N.T.T.H trả cho Thắng 5 triệu đồng tiền công và Thắng sẽ đưa cháu M. từ TP.HCM ra Nghệ An để giao cho chị N.T.T.H vào ngày 21/8/2021.

Sáng 20/8, chị N.T.T.H nhờ người quen là anh M.X.S (SN 1973, ở ngõ 82 Vũ Chí Thắng, Lê Chân) chở đi vào Hà Tĩnh, chị N.T.T.H nói là mua thuốc chữa bệnh cho người nhà.

Tuy nhiên, để việc di chuyển qua các chốt kiểm dịch được thuận lợi, 19h ngày 20/8, chị N.T.T.H và anh M.X.S đi xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng.

Theo kế hoạch, đúng 9h ngày 21/8/2021, anh M.X.S thuê xe ô tô tự lái nhãn hiệu Atlis đến nhà đón chị N.T.T.H rồi chở vào Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An. Tại đây, chị N.T.T.H và anh M.X.S đã đón được cháu M. rồi cả 3 cùng lên xe ô tô của anh M.X.S đi về Hải Phòng.

Đến 2h20’ ngày 22/8/2021, anh M.X.S chở 2 mẹ con chị N.T.T.H và cháu M. vào khách sạn Hoàng Tùng, số 249 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân thuê phòng nghỉ còn anh M.X.S đi về nhà.

Khoảng 10h47 cùng ngày, chị N.T.T.H trả phòng rồi gọi xe taxi hãng Én Vàng chở 2 mẹ con đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Star ở số 16 đường Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, sau đó gọi điện thoại cho chồng đến đón.

Khoảng 17h, chồng chị N.T.T.H đến nhà nghỉ Star đón chị N.T.T.H về nhà. Sau đó, chị N.T.T.H lấy xe máy quay lại nhà nghỉ đón cháu M. và tiếp tục hẹn anh M.X.S đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải phòng cùng xét nghiệm Covid-19.

Sau khi xét nghiệm xong thì chị N.T.T.H chở cháu M. về nhà tại số 4F/588 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Không khai báo khi qua chốt kiểm dịch

Theo cơ quan điều tra, mặc dù biết cháu M. cư trú tại vùng dịch TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chị N.T.T.H vẫn tìm cách liên hệ để đưa cháu M. từ TP.HCM về Hải Phòng mà không tuân thủ các quy định cách ly, không khai báo y tế tại Trạm kiểm soát dịch bệnh Cầu Nghìn, Vĩnh Bảo cũng như tại Trạm y tế phường Vĩnh Niệm.

Bên cạnh đó, khi thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế vào ngày 22/8/2021, chị N.T.T.H đã khai báo 14 ngày trước đó không đi ra tỉnh, thành phố ở ngoài Hải Phòng, có hành vi khai báo y tế gian dối.

Trước sự việc nghiêm trọng nêu trên, UBND quận Lê Chân đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân cung cấp chi phí tạm tính phát sinh liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến bệnh nhân M. là 391.477.212 đồng.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”, theo Điều 295 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp cách ly đối với các đối tượng liên quan.

