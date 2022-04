Chất lượng xăng có 'vấn đề', 1 cửa hàng bị phạt hơn 300 triệu

Liên tiếp bắt giữ bia nhập lậu Theo Cục QLTT tỉnh Tây Ninh, thời gian gần đây lực lượng QLTT đã liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển bia nhập lậu. Đáng chú ý, trong ngày 28-3 đội QLTT số 1 phát hiện hai vụ, tạm giữ 127 thùng bia Tiger do Campuchia sản xuất. Đội QLTT số 2 phát hiện một vụ, tạm giữ 128 thùng bia Tiger và Gold Crown do Campuchia sản xuất. Ngày 23-3, Đội QLL số 2 tiến hành kiểm tra một xe ô tô tải, qua kiểm tra, lực lượng QLTT phát hiện trên xe đang vận chuyển 300 thùng bia do nước ngoài sản xuất các loại hiệu Tiger và Angkor không có hóa đơn chứng từ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế thừa nhận mình là chủ số hàng hóa và toàn bộ hành vi vi phạm. Đội QLTT số 2 tạm giữ phương tiện và tang vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.