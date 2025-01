Chào xuân Ất Tỵ

Người Đà Nẵng đội mưa du xuân

Trời chuyển mưa nặng hạt, nhiệt độ xuống khoảng 17 độ C, nhưng không ngăn được dòng người du xuân. Gia đình anh Trần Đức Tiến, 44 tuổi, du khách Hải Phòng, đội mưa đi thưởng lãm điểm trang trí đường hoa xuân ở bờ Tây cầu Rồng. "Dù mưa có chút bất tiện nhưng tôi hy vọng năm mới sẽ may mắn, an khang đến cho mọi người", anh nói.

Gia đình anh Tiến đội ô đi ngắm đường hoa xuân ở Đà Nẵng.

Cặp du khách nước ngoài hòa mình vào không khí xuân của thành phố. Ảnh: Nguyễn Đông