Chân dung 5 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy được giới thiệu ứng cử ĐBQH ở Trung ương

Thứ Hai, ngày 22/03/2021 00:30 AM (GMT+7)

Theo danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), ở khối Quốc hội có 4 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Khối Chủ tịch nước có 1 Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê Nghệ An; Trình độ chuyên môn: Giáo sư - Tiến sĩ; Lý luận chính trị cao cấp.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Quá trình công tác, ông Vương Đình Huệ khởi đầu từ giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính - Kế toán). Quá trình công tác sau này ông từng giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội vào tháng 2/2020; tái cử chức vụ này vào tháng 10/2020.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường

Ông Cường sinh năm 1965, quê Hải Dương; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật an toàn hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư Điều hành tàu biển, Cử nhân Anh văn; Lý luận chính trị cao cấp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường (ảnh TTXVN).

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Cũng giống trường hợp ông Vương Đình Huệ, ông Bùi Văn Cường khởi đầu là giáo viên ở Đại học Hàng Hải (Hải Phòng), ngoài giảng dạy ông còn gắn với công tác Đoàn.

Quá trình công tác sau này ông từng giữ chức Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tháng 7/2019, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; tháng 10/2020, ông tái đắc cử chức vụ này.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường

Ông Nguyễn Phú Cường sinh năm 1967, quê Bình Dương; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính Công nghiệp; Lý luận chính trị cao cấp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường (ảnh TTXVN).

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa (Đồng Nai); Bí thư Thành ủy thành phố Biên Hòa: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ngoài chức vụ Bí thư Tỉnh ủy ông còn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định

Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê Thái Bình; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học; Lý luận chính trị cao cấp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định (ảnh TTXVN).

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trong quá trình công tác ông từng là cán bộ tại Văn phòng Chính phủ, từng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thư ký - biên tập; Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Tháng 10/2019, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông tái cử chức vụ này vào tháng 10/2020.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân

Bà Xuân sinh năm 1970, quê An Giang; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hóa học; Lý luận chính trị cao cấp.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân.

Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu (An Giang); Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Trong 5 trường hợp nêu trên, có ông Vương Đình Huệ, Bùi Văn Cường, Nguyễn Phú Cường và Nguyễn Khắc Định được giới thiệu ứng cử ĐBQH ở Khối Quốc hội; còn bà Võ Thị Ánh Xuân được giới thiệu ứng cử ĐBQH ở Khối Chủ tịch nước.

Nhìn vào cơ cấu giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV của 5 cán bộ cao cấp nêu trên trong thời gian tới họ sẽ đảm nhiệm chức vụ mới.

Còn trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV của Khối các cơ quan Đảng, Chính phủ, không thấy có trường hợp nào là Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy.

Nguồn: https://danviet.vn/chan-dung-5-bi-thu-tinh-uy-thanh-uy-duoc-gioi-ung-cu-dbqh-o-trung-uong-202103...Nguồn: https://danviet.vn/chan-dung-5-bi-thu-tinh-uy-thanh-uy-duoc-gioi-ung-cu-dbqh-o-trung-uong-20210321171057451.htm