Cao Bằng: Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận hiện trường xe khách bị vùi lấp do sạt lở

Thông tin ban đầu từ UBND huyện Nguyên Bình chiều tối ngày 8/9, tại xã Ca Thành đã xảy ra sạt lở đất, vùi lấp xe ô-tô, trong đó, có xe khách. Công tác tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn do giao thông trên tuyến quốc lộ 34 bị sạt lở, ách tắc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng đã phát đi thông báo với nội dung: “Ngày 8/9, trên địa bàn xã có công dân nào đi xe khách Việt Trang tuyến từ Bảo Lâm -Thành phố Cao Bằng thì liên hệ với công an. Do xe khách đang gặp nạn, lực lượng chức năng chưa tiếp cận được, công dân nào có thân nhân đi xe Việt Trang cần liên hệ với Công an xã Thái Sơn để cung cấp thông tin thân nhân”.

Một trong những điểm sạt lở ở tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Hà Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Thái Sơn người trực tiếp giữ đường dây nóng tiếp nhận thông tin cho biết, đến sáng 9/9, có vợ của lái xe nhà ở Bảo Lập cho hay, sáng cùng ngày vẫn thấy tín hiệu điện thoại của chồng nhưng gần trưa thì không thể gọi. Điện thoại đã mất tín hiệu”.

Thông tin thêm, ông Lê Văn Định - Giám Đốc Sở GTVT Cao Bằng cũng cho biết, hiện cơ quan chức năng đang cố gắng tiếp cận hiện trường để cứu nạn. Song do việc sạt lở dẫn tới ách tắc nên quá trình cứu hộ gặp khó khăn. Do đó, chưa thể biết được trên xe cụ thể có bao nhiêu người.

Trước đó, UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt đã gây rất nhiều thiệt hại tại địa phương. Trong đó, có 1 người chết, 3 người bị thương, 20 người mất tích do sạt lở đất. Vụ việc 20 người mất tích (chưa xác định danh tính), trong đó, có 11 người tại xóm Lũng súng xã Yên lạc, 9 người tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình.

Được biết, lãnh đạo Huyện ủy Nguyên Bình và các phòng, ban, lực lượng đang đi xe máy, tăng bo qua các đoạn tắc đường nhằm sớm nhất có thể tiếp cận được hiện trường, tăng cường cứu hộ. Tỉnh Cao Bằng cũng đang huy động các lực lượng, khẩn trương tiếp cận hiện trường vụ việc, cứu hộ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]