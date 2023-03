Cảnh mục nát bên trong dự án cải tạo khu tập thể cũ Viện tư liệu phim Việt Nam

Khu tập thể Viện tư liệu phim Việt Nam có địa chỉ tại số 22 Liễu Giai (quận Ba Đình, TP Hà Nội) được chấp thuận việc khảo sát, điều tra xã hội học làm cơ sở nghiên cứu quy hoạch từ ngày 18-4-2013 và chấp thuận quy hoạch với Giấy phép Quy hoạch số 4924/GPQH ngày 28-10-2015, khu nhà ở này hiện trong tình trạng tháo dỡ dang dở.

Theo quan sát, bên ngoài kết cấu của công trình như tường, cửa sổ, nền đều xuống cấp trầm trọng.

Bên trong, cổng chính luôn được khóa trái, không cho người lạ ra vào.

Bên trong vẫn c ó một số hộ gia đình bám trụ và sinh sống trong điều kiện không đảm bảo an toàn về an toàn kết cấu công trình.

Nhiều hạng mục đã được người dân tự phá dỡ, lâu ngày khiến mục nát

Theo người dân sống quanh khu vực này, nơi đây từng trở thành tụ tập của tệ nạn xã hội, nhiều đối tượng tiêm chích tụ tập vào những năm 2021, 2022.

Từ giữa năm 2019, chủ đầu tư quây tôn kín xung quanh để hạn chế người ra vào.

Bên trong những căn hộ không còn người ở, bờ tường mốc meo, vật dụng còn sót lại cũng đã mục nát.

Cuối năm 2022, dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Viện tư liệu phim Việt Nam của Công ty TNHH Đầu tư & kinh doanh bất động sản Việt Úc được liệt vào danh sách các dự án chậm tiến độ, phải rà soát ở Hà Nội.

Theo kế hoạch được duyệt quý III/2018 - II/2020, dự án đang thỏa thuận với các hộ dân còn lại, giải phóng mặt bằng.

